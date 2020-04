Novi sudski dokumenti bacaju novo svjetlo na odnos Meghan Markle i njezinog oca Thomasa Marklea.

Meghan Markle nazvala je svog ocaThomasa Marklea lažljivcem i zanijekala navode da je znala kako njezini utjecajni prijatelji planiraju otkriti detalje odnosa s njime, otkrivaju novi sudski zapisi u čiji su posjed došli britanski mediji.

Naime, tekstualne poruke u novim sudskim dokumentima otkrivaju da su Meghan i princ Harry pokušali zaštiti Thomasa u danima uoči svog vjenčanja, dok je on zbog narušenog zdravlja bio prisiljen odustati od dolaska na raskošno događanje u dvorac Windsor. Meghan uz to dodaje da njezin otac nije iskreno odgovorio na pitanje je li surađivao s fotografom ga je snimao u to vrijeme.

Meghan tvdi da nije bila svjesna da je petero njezinih bliskih prijatelja odlučilo javno komentirati odnos s Thomasom u članku magazina People koji je objavljen u veljači 2019. godine.

Sve to sadržaj je novih dokumenata koji su dostavljeni Kraljevskom sudu zbog rasprave i saslušanja koje će biti održano između Meghan Markle i predstavnika Associated Newspapersa koje tuži. Ona navodi da joj je napadnuta privatnost, da su joj prekršena autorska prava i zloupotrebljeni osobni podaci zbog objavljenih privatnih pisama koje je slala svom ocu. Predstavnici medija tvrde pak da Meghan kao članica kraljevske obitelji nije imala razumna očekivanja oko poštivanja privatnosti te da s Thomasom Markleom nisu postigli dogovor da pisma ne smiju biti objavljena.

Podsjećamo, niz poruka između princa Harryja i Meghan Markle otkrivaju kako su njih dvoje ispitivali Thomasa oko razloga njegovog nedolaska na vjenčanje dok su mu istovremeno pružali zaštitu od medija i pokušali ga uvjeriti da ne razgovara s novinarima.

"Ako volite Meg i želite sve ispraviti, molim vas, nazovite me. Jako smo zabrinuti za tvoje zdravlje i sigurnost", neke su od poruka koje su mu Harry i Meghan slali.

"Žao mi je što ste zbog mog srčanog udara imali neugodnosti", bio je Thomasov odgovor.

"Unatoč otkrivanju da joj nije rekao istinu, uz sve probleme koje joj je prouzročio, podnositeljica zahtjeva (vojvotkinja od Sussexa) bila je usredotočena na pronalaženje načina da sigurno doputuje u London na njezino vjenčanje i pokušala ga je uvjeriti da je s njihovim odnosom sve u redu", piše u sudskim dokumentima.