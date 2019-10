Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle, stalno se žali kako ju mediji ne puštaju na miru, a sada se njezino lice pojavilo na naslovnici jednog časopisa.

Vojvotkinja Meghan Markle u posljednje vrijeme puni članke tabloida svojim stalnim napadima na novinare i medijske kuće koje ju navodno maltretiraju i šire negativnu propagandu protiv nje. Očito je Meghan stoga odlučila uzvratiti udarac ne samo sudskim tužbama već i otvorenim progovaranjem o svojim problemima.

Nakon što je dala srceparajući intervju o tome koliko joj je život trenutno stresan i težak, otkriveno je da je časopis Tatler na svoju naslovnicu odlučio staviti upravo vojvotkinju Meghan. Fotka koju su iskoristili nastala je 2015. godine, prije no što je ljepotica uopće upoznala princa Harryja. Tema cijelog broja časopisa je debata - uspijeva li Meghan tek podijeliti javnost ili njome vlada?

Časopis će biti pušten u prodaju 31. 10., a ujedno je to i 310 izdanje tog magazina. Čini se kako je na originalnoj fotografiji Meghan nosila velike zlatne naušnice, no ovom prilikom one su fotošopom maknute s fotografije kako bi dojam bio primjereniji.

"Dinastije padaju i uzdižu se, stvaraju se novi bogataši, a kao što vojvotkinja zna, najbitnije je naći se na pravoj strani povijesti. Mislim da je Meghan nevjerojatna. Obožavam to koliko je ona spremna biti svoja i raditi stvari po svome", otkrio je glavni urednik Titlea.

Inače, ovo nije prvi put da se Meghan našla na naslovnici tog časopisa. Prvi put to se dogodilo 2018., dva mjeseca prije njezina vjenčanja za princa Harryja.