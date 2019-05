Lizzie Cundy otkrila kako ju je Meghan Markle ispitivala o slavnim Britancima, i to tri godine prije nego što je upoznala princa Harryja.

Slavna britanska voditeljica Lizzie Cundy uzburkala je tamošnju javnost izjavom kako ju je vojvotkinja Meghan Markle zamolila da je upozna s nekim slavnim Britancem, i to tri godine prije nego što je upoznala princa Harryja.

Naime, Lizzie tvrdi kako su ona i Meghan postale prijateljice nakon što su se upoznale na jednoj dobrotvornoj večeri 2013. godine.

"Vodile smo ženske razgovore i u jednom me trenutku pitala poznajem li neke slavne muškarce i dodala kako je sama te da joj se Britanci stvarno sviđaju. Odgovorila sam joj da ćemo joj nekoga pronaći", izjavila je 50-godišnja voditeljica za The Sun.

Uz to je otkrila kako je tri mjeseca nakon što su se upoznale pokazala Meghan fotografiju nogometaša Ashleyja Colea s namjerom da ih upozna, no on joj se nije svidio zbog loše reputacije koja ga je pratila.

"Meghan je jako opuštena, voli popiti, dobro se zabaviti. Sjećam se da me ispitivala o dečkima, bila je jako zainteresirana i postavljala mi je puno pitanja", prisjetila se Lizzie.

Navodno su ona i Meghan ostale u kontaktu, a nakon što je čula vijest o vezi nje i princa Harryja ostala je zapanjena.

"Poslala sam joj poruku :'O, moj Bože, čula sam za tebe i Harryja', a ona mi je kratko odgovorila: 'Da, znam. Probat ćemo biti zajedno'", ispričala je Lizzie.

Ubrzo nakon toga Meghan je savjetovano da prekine sve kontakte s osobama zaposlenima u medijima, što je nedavno potvrdio i slavni britanski voditelj Piers Morgan.

"Poznavao sam je poprilično dobro, družili smo se dvije godine. Razmjenjivali smo puno poruka i e-mailova. Izišli smo jednu večer kad je bila u Londonu, ja sam popio nekoliko piva, a ona martinija. Na odlasku mi je rekla da se sjajno provela i da bi me voljela ponovno vidjeti. Nakon toga je sjela u taksi i uputila se na zabavu princa Harryja. Večer nakon toga su otišli na spoj i nikad više nisam čuo ni riječ od nje. Ne volim ljude koji se tako ponašaju. Nepristojno je na neki način. Time mi je pokazala da je samo htjela dobiti visoku poziciju u društvu", otkrio je nedavno u jednom od intervjua.

Podsjećamo, Meghan Markle i princ Harry vezu su započeli 2016. godine nakon što su se upoznali preko zajedničke prijateljice. Prije godinu dana vjenčali se u kapelici sv. Jurja u Windsoru, a 6. svibnja ove godine postali su roditelji sina Archieja Mountbattena-Windsora.