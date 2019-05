Meghan Markle i princ Harry uskoro će dobiti prvo dijete.

Vojvotkinja Meghan Markle trenutačno je u trudovima i priprema se za porođaj svog prvog djeteta, koje očekuje s princem Harryjem. Dijete bi na svijet trebalo stići za nekoliko sati, prenosi britanski Mirror.

Službena potvrda da je porođaj u tijeku stigla je iz Buckinghamske palače, također piše Mirror.

Suprotno kraljevskoj tradiciji, par je odlučio sve detalje porođaja držati u tajnosti. To bi značilo da nije poznato gdje će se porođaj točno odvijati sve do posljednjeg trenutka. No prema zadnjim informacijama, Daily Mail sada prenosi kako je vojvotkinja od Sussexa u bolnicu odvezena rano u ponedjeljak, nakon što je prošlo više od jednog tjedna od očekivanog termina, a s njom je i princ Harry koji je otkazao službeni put u Nizozemsku jer nije htio propustiti dolazak svoga prvog djeteta.

Spol djeteta bit će iznenađenje roditeljima koji nisu unaprijed htjeli znati hoće li dobiti djevojčicu ili dječaka.

Više izvora bliskih kraljevskoj obitelji otkrilo je kako se Meghan osjeća nevjerojatno opušteno i pozitivno, piše magazin Elle.

Šuška se kako postoji mogućnost da Meghan rodi na odjelu bolnice Chelsea and Westminister gdje je rodila i njezina prijateljica Amal Clooney, supruga holivudskog glumca Georgea Clooneyja.

Obožavatelji kraljevske obitelji okupljaju se na londonskim ulicama i s nestrpljenjem očekuju vijest da je njihova omiljena vojvotkinja rodila.

Malena princeza ili princ biti će sedmi po redu za nasljeđe kraljevskog trona, nakon princa Harryja i svojih bratića i sestrični – princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa, djeda princa Charlesa i strica princa Williama.

Meghanina majka Doria Ragland stigla je u London iz Los Angelesa kako bi bila uz kćer, nakon što je u kratkom roku otkazala sve poslovne obveze i unajmila čovjeka koji će joj čuvati psa.

Vijest da je Meghan trudna na društvenim mrežama objavila je Kensingtonska palača u listopadu prošle godine, i to u vrijeme kada su ona i princ Harry bili na službenom putu u Australiji.

Vijest o trudnoći objavili su prošle godine u listopadu

''Vojvotkinja i vojvoda od Sussexa presretni su što mogu objaviti da čekaju prinovu koja će na svijet stići u proljeće 2019. godine. Kraljevski par zahvaljuje na svoj potpori koja im stiže od ljudi diljem svijeta još otkako su se vjenčali u svibnju'', pisalo je na službenoj stranici na Twitteru.

Svjetski su mediji pažljivo pratili Meghaninu trudnoću, tijekom koje je ona ponosno pokazivala trbuščić, ali i kršila brojna pravila britanskog kraljevskog dvora.

Podsjećamo, Meghan i Harry vjenčali su se u svibnju prošle godine, nakon manje od dvije godine veze.

Njihova je ljubav počela spojem naslijepo, a kako sami tvrde, zaljubili su se na prvi pogled.

Uskoro opširnije.