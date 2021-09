Meghan Markle i princ Harry u četvrtak su doputovali u New York, a fotografi ih prate u stopu. Vojvotkinja se našla na udaru kritika zbog kreaciije koju je imala na sebi.

Meghan Markle i princ Harry u četvrtak su stigli u New York, a nakon što su odali počast žrtvama 11. rujna te posjetili One World Trade Center, nastavili su svoje sastanke čiji su detalji pod velom tajnosti.

U petak su se tako pojavili u jednoj školi u Harlemu, a britanski mediji odmah su se obrušili na vojvotkinju jer se u siromašnoj školi pojavila u skupoj kreaciji. Na sebi je imala dizajnersku odjeću vrijedu oko 7500 dolara, dok je na nogama nosila cipele s potpisom Manola Blahnika u vrijednosti od preko 600 dolara.

Meghan je zablistala u tamnocrvenom odijelu i štiklama jednake boje, a ona i Harry su se službeno sastali s nekoliko ljudi te su razgovarali s brojnim prisutnima. Nije točno poznato kojim su povodom otišli u spomenutu školu, kao ni koje je prirode uopće njihov posjet New Yorku.

Paparazzi su ih snimili po izlasku iz hotela Carlyle na Manhattanu, a bili su u pratnji velike svite osiguranja.

Podsjetimo, Meghan i Harry su se u New Yorku sastali i s gradonačelnikom New Yorka Billom de Blasiom i guvernerkom Kathy Hochul. S obzirom na to da je ovo službeni posjet, svoju su djecu, dvogodišnjeg Archieja i tromjesečnu Lilibet, ostavili kod kuće u Kaliforniji.

Harry je odlazak u New York iskoristio i za izlazak s prijateljima, a fotografi su ga snimili u jednom baru, bez Meghan na vidiku.

Planiraju se sastati i s demokratskim zastupnicima, no nije otkriveno o čemu će točno razgovarati, a u subotu će biti na koncertu Global Citizen Live, koji će se prenositi diljem svijeta.