Meghan Markle i princ Harry snimljeni su u noćnom izlasku gdje su se zabavljali u društvu prijatelja.

Princ Harry i Meghan Markle stigli su u New York, prvi put nakon što su prije više od godinu dana napustili kraljevsku obitelj, a njihov službeni izlet prati se pod povećalom svih svjetskih medija i javnosti.

Par je doputovao u New York kako bi odao počast žrtvama 11. rujna i posjetio One World Trade Center, no u večernjim su satima našli i vremena za izlazak s prijateljima. Snimljeni su u jednom otmjenom njujorškom baru gdje su se zabavaljali u društvu Mishe Noonoo i Mikeyja Heissa.

Fotografije iz bara pogledajte OVDJE.

Svjedoci su izjavili za Daily Mail kako su Meghan i Harry stigli u koloni od desetak automobila i s dvadedesetak tjelesnih čuvara, a u baru u kojem su se zadržali čak tri sata pijuckali su koktele i družili se s Mishoom koja je navodno zaslužna za njihovo poznavanje.

Meghan i Harry su se u New Yorku sastali i s gradonačelnikom New Yorka Billom de Blasiom i guvernerkom Kathy Hochul. Obzirom da je ovo službeni posjet, svoju su djecu 2-godišnjeg Archieja i 3-mjesečnu Lilibet ostavili kod kuće u Kaliforniji. Cijelo su se vrijeme držali za ruke, a Harry je mahnuo obožavateljima koji su ga dozivali imenom, a sve je bilo puno osiguranja i policijskih službenika koji su ih pratili.

Planiraju se sastati i s demokratskim zastupnicima, ali nije otkriveno o čemu će točno razgovarati, a u subotu će biti na koncertu Global Citizen Live koji će se prenositi diljem svijeta.