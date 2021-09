Meghan Markle i princ Harry stigli su u službeni posjet New Yorku, ujedno i prvi nakon što su napustili Veliku Britaniju i kraljevsku obitelj u ožujku 2020. godine.

37-godišnji Harry i 40-godišnja Meghan pojavili su se ispred World Trade Centra, odjeveni u tamnu odjeću, ciljano odabranu kako bi izrazili žalovanje za žrtvama koje su poginule u terorističkim napadu na Blizance 11. rujna 2001. godine. Meghan je nosila elegantno tamnoplave hlače, majicu i dugi kaput koje je uskladila s visokim potpeticama, a Harry je nosio crno odijelo s kravatom.

Supružnici su sa smiješkom izašli iz crnog vozila i krenuli na sastanak s gradonačelnikom New Yorka Billom de Blasiom i guvernerkom Kathy Hochul. Obzirom da je ovo službeni posjet, svoju su djecu 2-godišnjeg Archieja i 3-mjesečnu Lilibet ostavili kod kuće u Kaliforniji. Cijelo su se vrijeme držali za ruke, a Harry je mahnuo obožavateljima koji su ga dozivali imenom, a sve je bilo puno osiguranja i policijskih službenika koji su ih pratili.

Gradonačelnik Blasio se pohvalio susretom na društvenim mrežama i naglasio kako su Meghan i Harry svojim dolaskom odali počast žrtvama 11. rujna.

"Tragedija 11. rujna dotakla je cijeli svijet, a osjeća se i dana. Čast nam je biti s princom Harryjem i vojvotkinjom Meghan na One World Observatoryju", zaključio je Blasio.

