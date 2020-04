Princ Harry i Meghan Markle su, kako pišu britanski mediji, prošlog mjeseca razgledavali kuću Mela Gibsona.

Princ Harry (36) i Meghan Markle (38) kupili su vilu u Kaliforniji, u Malibuu, tvrdi Daily Mail.

Kako piše, riječ je o vili holivudskog glumca Mela Gibsona, a bivši kraljevski par ju je kupio za 12 milijuna funti (oko 104 milijuna kuna). Gibson je kuću kupio 2008. od zvijezde serije "Dosjei X" Davida Duchovnyja.

Daily Mail ističe kako su se Harry i Meghan preselili iz Vancouvera u Kaliforniju krajem prošlog mjeseca i zainteresirali se za vilu slavnog glumca. Dodaje kako je agentica za nekretnine iz Los Angelesa Andrea Pilot prije tjedan dana stavila na Instagram objavu: "Velike vijesti. Princ Harry i Meghan su kupili kuću Mela Gibsona", no uskoro je sve obrisala.

Tvrtka koja je prodavala Melovu vilu nije još potvrdila je li to istina, no britanski tabloid The Sun piše da je prodana. Izvor im nije htio otkriti jesu li Meghan i Harry kupili kuću zbog tajnosti podataka.

"Riječ je o vili na jako privatnoj lokaciji. Nema ništa na tržištu poput toga", ispričao je. Nekadašnja Gibsonova kuća nedavno je renovirana i ima teretanu, pogled na Pacifički ocean, dva bazena i dvorište se prostire na pet hektara. Sve fotografije vile možete pogledati ovdje.