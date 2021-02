Meghan Markle nakon dvije godine dobila je sudski spor protiv izdavača novina koji je objavio pismo koje je napisala ocu Thomasu Markleu.

Meghan Markle pobijedila je u sudskom sporu protiv izdavača novina Associated Newspapers Limited čiji je tabloid Mail prekršio njezinu privatnost, piše CNN.

Naime, objavio je 2018. Meghanino pismo koje je napisala svom ocu Thomasu Markleu. "Meghan Markle imala je razumna očekivanja da sadržaj pisama ostane privatan, a članci su povrijedili ta očekivanja", istaknuo je sudac Mark Warby.

Iz tabloida uz Associated Newspapers Limited su nedavno rekli da stoje uz svoju odluku da objave ulomke iz pisma i da će se snažno boriti da dobiju sudski spor.

Oglasila se i Meghan. "Nakon dvije duge godine ove parnice, zahvalna sam sudu što drži odgovornim Associated Newspapers i The Mail za njihova ilegalna djela i dehumanizaciju. Svi gubimo kada se dezinformacije prodaju više nego istina, kada se moralna eksploatacija prodaje bolje od pristojnosti i kada kompanije stvaraju svoj poslovni model kako bi profitirale od ljudske patnje. No danas s ovom opsežnom pobjedom za privatnost i autorskim pravom, svi smo pobijedili", istaknula je Markle u priopćenju.

Usto je otkrila da će novac, koji dobije u sudskom sporu, donirati udrugama koje se bore protiv vršnjačkog nasilja. Inače, na suđenju su u javnost izašli dokumenti koji su pokazali koliko se Meghan osjećala nezaštićeno od strane kraljevske obitelji kada je bila u fokusu radi svoje trudnoće. Saznalo se i poruke princa Harryja koje je slao njezinom ocu prije njihovog vjenčanja i molio ga da više ne komunicira s medijima.