Meghan Markle tvrdi kako je njezino ime obrisano iz rodnog lista sina Archieja te da iza toga stoji kraljevska palača, a što je nju jako pogodilo.

Iako su britanski mediji tvrdili kako je Meghan Markle u tajnosti promijenila podatke na rodnom listu svog sina Archieja kojeg je dobila s princom Harryjem, čini se da su se stvari odigrale ipak nešto drugačije, a o svemu se oglasila i sama Meghan putem svog glasnogovornika.

Meghan tvrdi kako je Buckinghamska palača dala uputu da se njezino ime izbriše iz rodnog lista sina joj Archieja kojeg je dobila s princom Harryjem prije dvije godine.

Naime, ime Rachel Meghan uklonjeno je iz Archiejeva rodnog lista, a umjesto njih stoji samo natpis Njezino kraljevsko visočanstvo vojvotkinja od Sussexa.

Vjerovalo se da je to u skladu s tradicijom i svojevrsna posveta princezi Diani koja je preferirala da je se oslovljava s Njezino kraljevsko visočanstvo princeza od Walesa, ali Meghanin glasnogovornik tvrdi da je promjenu imena na javnim dokumentima 2019. godine diktirala palača. Ona je putem njega poručila da je uvredljivo sugerirati da je željela biti bezimena na rodnom listu svog djeteta.

"Promjenu imena na javnim dokumentima 2019. godine diktirala je Palača, što potvrđuju i dokumentima njezinih visokih dužnosnika. Meghan kao vojvotkinja od Sussexa to nije zatražila, baš kao ni vojvoda od Sussexa", izjavio je glasnogovornik za Telegraph.

To je pokrenulo lavinu nagađanja i pitanja zašto se to dogodilo, a kraljičin bivši tajnik Dickie Arbiter je izjavio kako je to možda bio dio njihova ranijeg plana. Nekoliko mjeseci nakon toga, Meghan i Harry napustili su kraljevsku obitelj, a sada je otkriveno kako će on početkom srpnja posjetiti Veliku Britaniju, ali bez nje.

Bit će to Harryjev prvi posjet obitelji nakon što ju je napustio i odrekao se svojih kraljevskih povlastica. Dio njemu bliskih izvora tvrdi da planovi još nisu definirani te da mnogo toga ovisi hoće li ograničenja putovanja zbog pandemije koronavirusa biti i dalje na snazi.

No, kako stvari zasad stoje Harry će u Veliku Britaniju otići bez Meghan i sina Archieja, što je Meghan navodno odlučila iz osobnih i praktičnih razloga.