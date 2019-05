Ruska ljepotica Irina Shayk i glumac Bradley Cooper zajedno su od 2015. godine.

Irina Shayk i glumac Bradley Cooper u kratko se vrijeme već drugi put suočavaju s glasinama o tome da im u odnosu ne cvjetaju ruže.

Podsjetimo, par je u vezi od 2015. godine, a 2017. godine postali su roditelji kćerkice Lee de Seine. Par se i zaručio, no još uvijek nije stao pred oltar, a oboje su poznati po tome da skrivaju intimu kao zmija noge.

Također, za par se nije vezao niti jedan skandal sve dok Bradley nije postao redatelj i glavni glumac kinohita "A Star is Born", u kojem je glavnu žensku ulogu povjerio pjevačici Lady Gagi. Kemija među njima na velikom platnu bila je doista nevjerojatna, a brojni obožavatelji navijali su za to da se ona preseli u stvarni život.

Tjednima se pisalo kako glumac vara prelijepu zaručnicu, dok ona zbog toga luduje, a takvim je pričama na kraj stala sama Lady Gaga nakon emotivnog nastupa na ovogodišnjoj dodjeli Oscara.

"To je ono što smo htjeli da publika vidi. To je ljubavna priča i naporno smo radili na njoj. Znam da je Bradley od početka imao viziju toga kako to sve treba izgledati", započela je pjevačica gostovanje u slavnom showu Jimmyja Kimmela, a zatim je otkrila kako je Bradley bio vrlo jasan kako želi da izgleda i njihov nastup na Oscarima.

"Bradley iskorištava cijelu situaciju kako bi dobio što više medijske pažnje. Od početka je sve pomno isplanirao radi uspjeha filma. Svakim njihovim zajedničkim pojavljivanjem htio je u publici probuditi emocije koje je u njima probudio i film", otkrio je tada i izvor blizak glumcu.

Ipak, sada su se javile nove glasine kako je par pred prekidom, iako se ovaj put nigdje ne spominje Lady Gaga. Navodno par više ne živi skupa, a kao problem spominje se činjenica kako bi ruska ljepotica voljela da njihov privatni život bude nešto dostupniji medijima, dok Bradley o tome ne želi čuti.

Irina je na nedavnu MET Galu u New Yorku stigla bez partnera, a posljednji put su i viđeni zajedno u javnosti na dodjeli Oscara. Dan nakon dodjele viđeni su smrknutih lica u automobilu.

No malena obitelj nedavno je ipak uhvaćena u šetnji Brentwoodom, gdje su otišli na sladoled, no glavnim akterima ponovno je izostao osmijeh s lica. Oboje su se u ležernim izdanjima pokušali sakriti ispod šilterica, no to im nije pošlo za rukom.

Čini se kako je par samo naučio dobro ignorirati medijske napise koji ih već mjesecima pokušavaju razdvojiti na sve moguće načine...