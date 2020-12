Glumac Matthew Perry vratio se na Instagram nakon šest mjeseci izbivanja i objavom oduševio obožavatelje.

Zvijezda humoristične serije "Prijatelji" Matthew Perry (51) ovog je ljeta šokirao javnost svojim izgledom.

Fotografije na kojima se jedva kreće i teško diše te ima zamjetan višak kilograma obišle su svijet i zabrinule njegove fanove, a dodatan razlog za brigu dalo im je i njegovo izbivanje s Instagrama.

No sada se odlučio vratiti na društvenu mrežu, a njegova prva objava nakon 6 mjeseci fanovima je donijela olakšanje.

Matthew je objavio fotografiju na kojoj nosi majicu s likom Chandlera, kojeg glumi u "Prijateljima" i to iz humanitarnih razloga, a svi su primijetili da na fotki izgleda puno bolje nego ovog ljeta.

"Lijepo te vidjeti opet", "Napokon si se vratio", "Izgledaš odlično", pisali su mu oduševljeni obožavatelji, a mnogi su zasluge za njegovu promjenu na bolje pripisali njegovoj novoj zaručnici.

"Odlučio sam se zaručiti. Srećom, u vezi sam s najboljom ženom na svijetu u ovom trenutku", otkrio je Perry krajem studenog za časopis People.

Njegova zaručnica je 22 godine mlađa agentica za talente Molly Hurwitz s kojom je u vezi od 2018. godine i koja mu je bila velika podrška u borbi protiv ovisnosti od alkohola i droge.

Matthew je nekada bio ovisan o lijeku Vicodin, a počeo ga je uzimati zbog nesreće na skuteru za vodu. Uspješno mu je smanjivao bolove, no s vremenom nije mogao provesti nijedan dan bez tablete. Mučili su ga i problemi s alkoholom, od kojih se liječio u nekoliko navrata.

Nekoliko puta se šuškalo o njihovim prekidu, a posljednji put u svibnju ove godine, no to nijedno od njih nikada nije potvrdilo, a zarukama su pokazali da su sada jači no ikad.