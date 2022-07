Matthew McConaughey snimljen je na luksuznoj jahti kojom obilazi hrvatsku obalu.

Holivudski glumac i miljenik žena Matthew McConaughey nekoliko je dana proveo u jednoj staniciji u istarskim Balama, nakon čega se otputio na plovidbu našom obalom.

Fotografi su 52-godišnjeg Matthewa snimili na luksuznoj jahti na kojoj mu društvo pravi supruga Camila. Glumac je uživao u zalasku suncu i pogledu na pučinu, hladnom piću, a prizore koje oduzimaju dah zabilježio je mobitelom za uspomenu.

Matthewa je u Balama priliku imao upoznati Splićanin Marin Tomičić koji se time pohvalio na društvenim mrežama, a za Dnevnik Nove TV opisao je njihov susret. Otkrio je da su popričali 15 minuta te da mu je glumac čestitao rođendan koji je slavio, pitao koliko ima godina, čime se bavi i upoznao ga sa suprugom Camilom.

"Rekao sam mu da slavim rođendan i na to me on prekinuo i pitao koji rođendan, s kim sam tu, što radim u životu, upoznao me sa svojom ženom. Razgovarali smo 15-20 minuta i jedno deset puta mi je rekao da ostanem takav kakav jesam i to mi je baš bilo interesantno. I priča istim glasom kao u filmovima, to mi je bilo jedno veliko iskustvo. Tresao sam se do tri ujutro i slao poruke prijateljima", izjavio je Marin za Novu TV.

