Matthew McConaughey ljetuje u Hrvatskoj gdje ga je priliku imao upoznati Splićanin Marin Tomičić, a koji je objavio i njihovu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama.

Čini se kako je Hrvatska i ove godine top destinacija za najpoznatije svjetske zvijezde koje su je odabrale za odmor iz snova, a nakon što je u njoj snimljena obitelj Beckham, te glumac Chris Rock s novom djevojkom, otkriveno je da nas je posjetio i njegov kolega Matthew McConaughey.

Ovaj holivudski miljenik žena svoj je odmor odlučio provesti u Istri, točnije u u jednoj poznatoj stanciji u Balama, gdje ga je susreo i upoznao Splićanin Marin Tomičić koji se time pohvalio i na svom profilu na Instagramu.

"U redu, u redu, sretan mi rođendan", napisao je uz fotografiju na kojoj pozira s Matthewom.

U razgovoru za Dnevnik Nove TV Marin je ispričao kako je sa slavnim glumcem popričao 15 minuta te mu je čestitao rođendan i pitao koliko ima godina, čime se bavi i upoznao ga je sa svojom suprugom Camilom.

"Rekao sam mu da slavim rođendan i na to me on prekinuo i pitao koji rođendan, s kim sam tu, što radim u životu, upoznao me sa svojom ženom. Razgovarali smo 15-20 minuta i jedno deset puta mi je rekao da ostanem takav kakav jesam i to mi je baš bilo interesantno. I priča istim glasom kao u filmovima, to mi je bilo jedno veliko iskustvo. Tresao sam se do tri ujutro i slao poruke prijateljima", izjavio je Marin za Novu TV.

