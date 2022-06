Matthew McConaughey i Camila Alves snimljeni su kako uživaju na odmoru u Grčkoj.

Holivudski miljenik žena, glumac Matthew McConaughey pokazao je ponosno goli torzo tijekom odmora u Grčkoj, gdje je viđen kako uživa u društvu svoje lijepe supruge Camile Alves.

52-godišnji Matthew i njegova 12 godina mlađa supruga snimljeni su na jednoj od plaža, a Camila je pritom pokazala zavidnu formu u badiću s dubokim dekolteom, kojeg joj je on u jednom trenutku i pomogao namjestiti.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Matthew i Camila danas su na glasu kao jedan od najsretnijih i najljepših holivudskih parova, a njihova bi ljubavna priča bez problema mogla poslužiti kao scenarij za jedan dobar romantični film.

Par se upoznao 2006. godine u jednom klubu na Sunset Boulevardu i dok je slavni oskarovac na prvu ostao očaran brazilskom ljepoticom, ona njega isprva nije ni prepoznala. Točnije, Camila uopće nije bila impresionirana njegovim statusom filmske zvijezde i Matthew se morao dobro potruditi kako bi je osvojio i pokazao joj je tko je i kakav je zapravo. On je te večeri bio u izlasku sa svojom muškom ekipom kada je krajičkom oka spazio lijepu manekenku pa je pozvao nju i njezine prijateljice da im se pridruže.

Na kraju su to učinile, ali prema glumčevim tvrdnjama, bilo je jasno kako ju nije oduševio, a prvi put mu se obratila na svojem rodnom portugalskom jeziku, ali brzo se i dobro snašao.

"Tada sam razumio portugalski bolje nego u naših devet godina veze", izjavio je jednom prilikom za People.

Međutim, kada pitate Camillu o toj noći, njezino viđenje njihova prvog susreta potpuno je drugačije.

"Upoznali smo se u Hydeu, od svih mjesta. Imali smo dvije interakcije u baru. Prvo, nisam znala tko je on. U to vrijeme imao je jako dugu bradu i nosio je neki šešir. Bio je sav zakamufliran, zapravo nisam shvaćala tko je on", priznala je.

Matthew je priznao da tada nije bio nezadovoljan kao samac: "Nisam tražio. Bio sam vrlo sretan sam. Dobro sam spavao, bio sam duhovno zdrav, dobro sam se družio sam sa sobom. Ali izašli smo na naš prvi spoj nakon susreta u klubu i tada sam znao da sljedeće večeri ponovno želim ići na drugi spoj. I sljedeće večeri nakon toga htio sam ići na treći spoj. A onda sam s njom želio ići na spojeve sljedećih devet godina. I s nikim drugim."

Prisjećajući se zbog čega se osjećao tako sigurnim, otkrio je da je to bilo zbog samopoštovanja koje je imala prema sebi, prema obitelji i način na koji je poštovala njega, ali nikada nije uzimala ništa zdravo za gotovo.

Taj se osjećaj pokazao obostranim i u srpnju 2008. godine par je je dobio prvo dijete, sina Levija, u siječnju 2010. godine dočekali su kćer Vidu, a sina Livingstona dobili su u prosincu 2012. godine.

Zaručili su se na Božić 2011. godine i u tajnosti se vjenčali u lipnju sljedeće godine kod svoje kuće u Austinu. To nije bio konvencionalni poredak stvari, ali i za to je postojao vrlo specifičan razlog.

Tijekom intervjua za People 2012. Camila je priznala da je bila iznenađena što su se uopće vjenčali.

"Mislim da je to nešto do čega smo evoluirali. Nikad nisam bila djevojka koja je odrastala govoreći da se želi udati. Zapravo sam rekla svojim roditeljima neka ne očekuju da se udam. Za mene je najvažnije bilo da se pobrinem da naš dom bude miran, da je zdrav, da su djeca dobra. Nisam znala koliko je vjenčanje važno i koliko je zaista bilo posebno sve dok nisam prošla kroz ceremoniju."

Tijekom godina u više su ih navrata pitali u čemu se krije njihova tajna i ispalo je kako je riječ o svakodnevnim i uobičajenim stvarima poput druženja kod kuće, kuhanja zajedno, a priznali su da ponekad i pobjegnu do hotela koji im je od kuće udaljen deset minuta.

