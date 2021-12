Matthew McConaughey i Camila Alves u braku su od 2012. godine, a glumac je sada otkrio u čemu se krije tajna njihove sreće.

Ljubavna priča glumca Matthewa McConaugheyja i njegove supruge Camile Alves slovi kao jedna od najljepših u Hollywoodu, a on je ovih dana otkrio u čemu se krije tajna njegove bračne sreće.

52-godišnji Matthew gostovao je u jednoj od emisija "Today Extra" pa se našalio kako stvari između njega i supruge Camile idu dobro budući da ga dosad nije pokušala izbaciti iz kuće.

"Ja sam dobro, obitelj je dobro, psi su nam zdravi i supruga me ne želi izbaciti', našalio se s voditeljima emisije.

"Ako stvari idu dobro, nastavite pratite zelena svjetla i signale. Ako ne idu dobro, pozabavite se njima jer uskoro bi mogli nastradati. Meni supruga i nakon devet godina postavlja izazove", pojasnio je i dodao da ga unatoč njihovom užurbanom životu, Camila uvijek ohrabruje da daje sve od sebe kada je posao u pitanju.

Par se upoznao 2006. godine u jednom klubu na Sunset Boulevardu i dok je slavni oskarovac na prvu ostao očaran brazilskom ljepoticom, ona njega isprva nije ni prepoznala. Točnije, Camila uopće nije bila impresionirana njegovim statusom filmske zvijezde i Matthew se morao dobro potruditi kako bi je osvojio i pokazao joj je tko je i kakav je zapravo.

"Upoznali smo se u Hydeu, od svih mjesta. Imali smo dvije interakcije u baru. Prvo, nisam znala tko je on. U to vrijeme imao je jako dugu bradu i nosio je neki šešir. Bio je sav zakamufliran, ja zapravo nisam shvaćala tko je on", priznala je Camila jednom prilikom, a sve drugo postalo je povijest.

U srpnju 2008. godine par je dobio prvo dijete, sina Levija, u siječnju 2010. godine dočekali su kćer Vidu, a sina Livingstona dobili su u prosincu 2012. godine.

Zaručili su se na Božić 2011. godine i u tajnosti se vjenčali u lipnju sljedeće godine kod svoje kuće u Austinu. To nije bio konvencionalni poredak stvari, ali i za to je postojao vrlo specifičan razlog.

U intervjuu za magazin People 2012. godine Camila je priznala da je bila iznenađena što su se uopće vjenčali.

"Mislim da je to nešto do čega smo evoluirali. Nikad nisam bila djevojka koja je odrastala govoreći da se želi udati. Zapravo sam rekla svojim roditeljima neka ne očekuju da se udam. Za mene je najvažnije bilo da se pobrinem da naš dom bude miran, da je zdrav, da su djeca dobra. Nisam znala koliko je vjenčanje važno i koliko je zaista bilo posebno sve dok nisam prošla kroz ceremoniju."

Tijekom godina u više su ih navrata pitali u čemu se krije njihova tajna i ispalo je kako je riječ o svakodnevnim i uobičajenim stvarima poput druženja kod kuće, kuhanja zajedno, a priznali su da ponekad i pobjegnu do hotela koji im je od kuće udaljen deset minuta.