Matt Damon je komentirao kako bi bio sretan da su se Jennifer Lopez i Ben Affleck zaista pomirili, no više detalja odbio je reći.

Prošlo je 17 godina otkako su Jennifer Lopez i Ben Affleck prekinuli zaruke i razišli se, a ovih dana svijet bruji o tome da se nekad slavni par pomirio. Izvori bliski pjevačici tvrde kako je Lopez presretna, a o svemu se oglasio i najbolji prijatelj Bena Afflecka, glumac Matt Damon.

"Nema dovoljno alkohola na svijetu da me natjerate da kažem išta o tome što svi pričaju", rekao je Damon za Today kroz smijeh. Ipak, dodao je kako bi bio sretan da je sve to istina. "Cijela ta priča je fascinantna. Nadam se da je i istinita, volim ih oboje. To bi bilo sjajno", zaključio je glumac.

Podsjetimo, Lopez i Affleck zaručili su se 2002., a onda odgodili vjenčanje koje je trebalo biti godinu dana kasnije. Službeno su prekinuli 2004.

Ponovno su se zbližili nakon što je Jennifer prekinula sa zaručnikom Alexom Rodriguezom, a u isto se vrijeme saznalo da Ben koristi aplikaciju za pronalazak partnerice. Glumac je prije nekoliko mjeseci prekinuo sa 16 godina mlađom kolegicom Anom de Armas.