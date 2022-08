Matt Damon iskoristio je ljetne vrućine za uživanje s obitelji, a paparazzi su uočili njega i obitelj u bezbrižnom pecanju u Australiji.

Glumac Matt Damon jedan je od brojnih poznatih koji iskorištavaju predivno ljetno vrijeme, a paparazzi su njega i njegovu obitelj uhvatili na jednoj plaži u Australiji.

U Byron Bayju, Mattu su društvo pravili supruga Luciana Barosso i kćeri, a holivudski par bezbrižno je pecao u plićaku.

Dok je Matt sakrivao svoje tijelo u tamnoj majici i kupaćim hlačama te je zaštitio glavu kapom, njegova supruga uživala je u minijaturnom bikiniju sa šeširom na glavi.

Ovaj bračni par ne voli svjetla reflektora i svoj privatan život vole držati u tajnosti. Ni od čega u svom životu nisu pravili veliku pompu, a kad su se vjenčali, gotovo da se za taj događaj nije ni saznalo.

Par se upoznao 2003. godine u Miamiju, a sreli su se na neobičan i smiješan način, koji je bio dovoljan da par osjeti kemiju.

''Trebali smo snimati na Havajima, a onda je film premješten u Miami. Onda, jedne večeri, usred snimanja, nekoliko momaka iz ekipe je reklo: 'Hej, idemo negdje na pivo.' Rekao sam: 'Ne, nisam baš za to', ali nekako su me odvukli sa sobom."

Dobro je što su to učinili jer su završili u baru u kojem je njegova žena konobarila.

''Vidio sam je preko puta prepune prostorije. Ne znam kako bi nam se inače ukrstili putevi da se to nije dogodilo'', zaključio je.

Par se zaljubio na prvi pogled, a Luciana je svoj prvi javni intervju dala tek 2018. godine za Vogue Australija, u kojem je rekla:

''Konobarila sam, on je tamo snimao film i ekipa je jedne subote navečer završila u baru. Mattova priča je da me vidio na drugoj strani prostorije baš kad me obasjala neka svjetlost. A ja sam na to rekla: 'Normalno, bio je to noćni klub, bilo je svjetla posvuda!'''

Međutim, stvari su tada postale malo kompliciranije.

''Ljudi su ga tada počeli prepoznavati i tražiti slike i autograme, a onda je postalo pomalo agresivno jer ljudi piju i slično, pa je došao i sakrio se iza mog šanka'', nastavila je.

''Pitao je može li tamo popiti svoje piće, daleko od ludila, a pritom je odigrao na kartu šarma i rekao: 'Vidio sam te i stvarno sam htio razgovarati s tobom.'"

No, umjesto da padne na njegov šarm, Luciana je Damonu odbrusila: ''Znaš, ako misliš biti ovdje, ne možeš samo stajati!''

Damon je prihvatio izazov, a posao barmena mu nije teško pao.

2005. godine par je odlučio stati pred oltar i proslaviti to malim privatnim slavljem u New Yorku, a 2006. godine postali su roditelji prve kćeri Isabelle. 2008. godine rodila im se druga kći Gia Zavala, a 2010. Stella.

Obnovili su zavjete 2013. godine, a Matt je svoju ljubav prema obitelji dodatno dokazao i tetoviranjem imena svojih žena u obitelji na ruku.

