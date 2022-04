Matt Damon upoznao je svoju suprugu Lucianu Barroso na zaista smiješan način, a njihova ljubav i danas je jaka kao i na početku veze!

Holivudski glumac Matt Damon i supruga Luciana Barroso ne vole svjetla reflektora i svoj privatan život vole držati u tajnosti. Ni od čega u svom životu nisu pravili veliku pompu, a kad su se vjenčali skoro da se za taj događaj nije ni saznalo.

Par se upoznao 2003. godine u Miamiju, a susreli su se na neobičan i smiješan način koji je bio dovoljan da par osjeti kemiju.

Damon je tada snimao film ''Zauvijek zajedno'', a u showu Ellen DeGeneres ispričao je kako je naletio na svoju suprugu.

''Trebali smo snimati na Havajima, a onda je film premješten u Miami. Onda, jedne večeri, usred snimanja, nekoliko momaka iz ekipe je reklo: ''Hej, idemo negdje na pivo.'' Rekao sam: ''Ne, nisam baš za to'', ali nekako su me odvukli za sobom.”

Dobro je što su to učinili jer su završili u baru gdje je njegova žena konobarila.

''Vidio sam je preko puta prepune prostorije. Ne znam kako bi nam se inače ukrstili putevi da se to nije dogodilo'', zaključio je.

Par se zaljubio na prvi pogled, a Luciana je svoj prvi javni intervju dala tek 2018. godine za Vogue Australija u kojem je rekla:

''Konobarila sam, on je tamo snimao film i ekipa je jedne subote navečer završila u baru. Mattova priča je da me vidio na drugoj strani prostorije baš kad me obasjala neka svjetlost. A ja sam na to rekla: 'Normalno, bio je to noćni klub, bilo je svjetla posvuda!''

Međutim, stvari su tada postale malo kompliciranije.

''Ljudi su ga tada počeli prepoznavati i tražiti slike i autograme, a onda je postalo pomalo agresivno jer ljudi piju i slično, pa je došao i sakrio se iza mog šanka'', nastavila je.

''Pitao je može li tamo popiti svoje piće, daleko od ludila, a pritom je odigrao na kartu šarma i rekao: ''Vidio sam te i stvarno sam htio razgovarati s tobom.”

No, umjesto da padne na njegov šarm, Luciana je Damonu odbrusila: ''Znaš, ako misliš biti ovdje ne možeš samo stajati!''

Damon je prihvatio izazov, a posao barmena mu nije teško pao.

''On se godinama prije školovao za barmena za film pa je počeo praviti pića'', prisjetila se. ''I on mi je te večeri zaradio hrpu novca u napojnicama, jer su ga, naravno, svi htjeli vidjeti. Tako se to pretvorilo u stvarno zabavnu noć i 15 godina kasnije evo nas!”

Ova priča kako se dvoje mladih upoznalo zvuči kao iz bajke, a ništa manje bajkovit nije ni njen nastavak.

Barroso je za Vogue Australia još dodala: ''Do kraja noći pozvao me da izađem s njegovim prijateljima, ali ja sam rekla: ''Ne mogu, imam četverogodišnju kćer, ne idem nigdje.''

Umjesto da ima negativnu reakciju, Damon je ovu neočekivanu činjenicu prihvatio odlično. ''To je bila jedna od stvari koje je volio, da imam kćer. Rekao je: ''Sviđa mi se što si mama i da ti je to prioritet''.

2005. godine par je odlučio stati pred oltar i proslaviti malim privatnim slavljem u New Yorku, a 2006. godine postali su roditelji prve kćeri Isabelle. 2008. godine rodila im se druga kći Gia Zavala, a 2010. Stella.

Obnovili su zavjete 2013. godine, a Matt je svoju ljubav prema obitelji dodatno dokazao i tetoviranjem imena svojih žena u obitelji na ruku.

Ovom paru obitelj je sve pa su tako u svoj život uveli i strogo pravilo da obitelj uvijek dolazi na prvo mjesto, a osim obitelji par ima još jedno zanimljivo pravilo: nikad nisu razdvojeni više od dva tjedna.

Mnogi bi se zapitali kako uspijevaju održavati ovo pravilo s obzirom da Damonova snimanja traju puno dulje i na drugom kraju svijeta, međutim, Damon je ovo pravilo shvatio vrlo ozbiljno.

2013. godine Damon je na čekanje stavio svoje snove o redateljskom debiju, a odbio je posao jer je prije toga bio odsutan snimajući Elysium i to je značilo ponovni odlazak na duže vrijeme.

Ovaj bračni par zaista može biti primjer mnogim parovima, a na pitanje koja je tajna njihove duge ljubavi Luciana je za Vogue odgovorila: '' Znam samo da smo oboje jako sretni što smo se upoznali pa to ne uzimamo zdravo za gotovo. To je život i brak, ima uspona i padova. Ali iznad svega, lako je i zabavno.''

Mattov posljednji film koji je izašao je ''Posljednji dvoboj'', a glumac će utjeloviti i likove u filmovima ''Thor: Love and Thunder'' i ''Oppenheimer''.

Damon iza sebe ima brojne glumačke nagrade i puno filmova, a na velikom filmskom platnu je uvijek rado viđen i to uz bok mnogim svjetski poznatim glumcima. Neki od filmova po kojima je ostao najpoznatiji su ''Marsovac'', ''Nemogući susret'' i ''Elysium''.

