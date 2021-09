Matt Damon i Ben Affleck najpoznatiji su najbolji prijatelji u svijetu showbiza, a nerazdvojni su i danas. Istražili smo kako je to prijateljstvo uopće krenulo.

Glumci Ben Affleck i Matt Damon prijatelji su još od djetinjstva, a njihovo prijateljstvo preraslo je u jedno od najpoznatijih ikada u Hollywoodu. Slavni duo poznaje se desetljećima, a između njih dosad nitko nije uspio stati.

Damona i Afflecka upoznale su njihove majke još u Massachusettsu dok su radile zajedno. U tom trenutku Matt je imao deset, a Ben osam godina te su se počeli često družiti jer su i živjeli jedan nedaleko drugoga. Išli su čak zajedno i u srednju školu, a prije nekoliko godina Damon je objasnio što je zauvijek obilježilo njihovo prijateljstvo.

"Upao sam u tučnjavu nakon što me napao frajer puno veći od mene u to vrijeme i Ben se samo našao od nigdje i obranio me. Sjećam se da sam promislio kako je to vrlo važan trenutak te da je Ben sjajan prijatelj", komentirao je glumac. Međusobno su se branili i pred roditeljima kada je došao trenutak da svima obznane kako žele pokušati u filmskoj industriji. Affleck je prvi krenuo u glumačke vode još kao dječak, a priliku u prvim filmovima i serijama je dobio jer je obiteljski prijatelj radio na filmskim setovima.

"U glumi sam čitavo vrijeme bio sam, sve dok se nije pojavio Matt. Nitko nije shvaćao što radim i kako to funkcionira, a kada je Matt došao i izrazio želju da bi sa mnom glumio bio sam presretan. Nije prošlo dugo i oboje smo bili na setovima", ispričao je Affleck jednom prilikom. Njihovim roditeljima nije se svidjelo to što dečki žele biti glumci jer su smatrali da je ta industrija vrlo nestabilna, no na kraju su popustili.

Zajedno su putovali na audicije u New York, cijelo su vrijeme razgovarali o tome gdje bi voljeli glumiti, a nisu ih shvaćali ni članovi njihovih obitelji. Damonov brat je jednom prilikom priznao kako je smatrao da je Matt čudak jer je cijelo vrijeme pričao o velikim snovima koje je imao. Nakon što je svatko otišao na svoj fakultet ostali su bliski, a Ben i Matt su telefonski razgovarali gotovo svakodnevno te su svaku priliku koristili za druženje. U jednom su trenutku zajednički odlučili odustati od fakulteta kako bi otišli u Hollywood, a često su i živjeli zajedno.

Kada im se pružila prilika da zajedno rade na filmu "Dobri Will Hunting" odmah su je objeručke prihvatili, a kasnije su dobili i Oscara za najbolji scenarij. To je bio tek početak njihova velikog uspjeha. Njihovo prijateljstvo otišlo je toliko daleko da su imali i zajednički račun u banci. "Na tom smo računu spremali sve novce koje smo zaradili na zajedničkim projektima, a dogovor je bio da ga koristimo samo za audicije. Ako je jedan imao novce za slatkiš, onda bismo uvijek dijelili taj slatkiš po pola. Oduvijek smo tako funkcionirali", komentirao je Damon jednom prilikom.

Upravo uspjeh filma "Dobri Will Hunting" dao im je vjetar u leđa te su pokrenuli zajedničku produkcijsku tvrtku, započeli rad na reality showu "Project Greenlight", a ostvarili su se i kao glumci. "Imali smo 20 godina i pokušavali smo u svijetu glume, to je bilo zabavno razdoblje. Zabavljali smo se kao nikada, a nismo imali stres oko toga hoćemo li uspjeti ili ne, jer bili smo zaista mladi", ispričali su kasnije u intervjuima.

Prošla su desetljeća otkako su se pojavili na sceni, a Ben Affleck i Matt Damon i danas su najbolji prijatelji. Svakodnevno su u kontaktu i drže si leđa u svakoj životnoj prilici. Damon je uvijek bio tu za Afflecka u svim ljubavnim brodolomima, a upravo on je prva osoba koju novinari zovu za komentar što god da se dogodi Benu. I obrnuto. Sigurni su da će ostati najbolji prijatelji zauvijek, a obzirom na činjenicu što su sve zajedno prošli, i svi ostali su u to sigurni.