Matko Knešaurek trenutno uživa u popularnosti koju mu je donio show ''Tvoje lice zvuči poznato'', a popularnost mu je tolika da se obožavateljice ne libe slati mi eksplicitne fotografije.

Matko Knešaurek jedan je od uspješnijih domaćih glumaca, a show ''Tvoje lice zvuči poznato'' dodatno ga je vinuo među zvijezde.

Prošle je nedjelje u showu odnio pobjedu otpjevavši mega hit ''Despacito'', nakon čega ga mnogi uspoređuju s latino zavodnikom.

''Nimalo se ne osjećam kao zavodnik. Sretan sam što sam uspio izgovoriti sve španjolske riječi. Vokalno nije bilo zahtjevno, ali učenje teksta jest. Glumac mora pamtiti, slažem se, ali kada nije moje govorno područje onda je to malo teže'', priznaje simpatični Matko kojeg posljednjih tjedana obožavateljice opsjedaju na društvenim mrežama.

Iako Matko skromno govori o porukama koje dobiva, ipak smo iz njega izvukli sadržaj istih.

''Dobivam ih puno, ali baš ih ne stignem čitati. Možda zvuči bahato ali ja zaista nemam vremena. Evo pripremam i novu predstavu s kazalištem Komedija, sa Kerekešima sam na turneji… Non stop je nešto pa sam malo vremena na društvenim mrežama. Ipak, priznajem nisam baš ni tip od društvenih mreža. Ima svakakvih poruka. Neki ljudi mi pišu da se javim, pa se ja javim, pa pitaju jesam li ja, pa ja kažem jesam, pa onda kako da zna da sam to ja… I onda shvatiš da razgovori idu u nedogled. Ljudi se jave, a nisu sigurni je li profil lažan. Bilo je svakakvih poruka. Dobivao sam slike golih cura, stražnjica, golih grudi… Ne hvalim se, ali stvarno je tako. Ja sam to baš pokazivao ženi. Meni to nije baš nešto. Volim kulturne poruke'', priznaje Matko koji sve poruke, bez zadrške, pokaže i svojoj supruzi.

''Ona to voli čitati. Ja to njoj sve dam da gleda. Ona i više od mene voli društvene mreže. Nju zabavlja moj inbox pa sve pregleda. Zna ponekad i odgovoriti na poruke, čak odgovori i ovima što šalju sporne fotografije. Ona je ažurna i sve prati. Ona mi je supruga i njoj vjerujem. Drago mi je da se bavi time'', govori Matko koji nam je za kraj odgovorio na nekoliko brzopoteznih pitanja.

Kečap ili majoneza?

Majoneza

Auto ili bicikl?

Bicikl

More ili planine?

Morplanine

Seks je bolji kada se ljudi poznaju ili kada se ne poznaju?

Pa kada se poznaju!

Facebook ili Instagram?

Instagram

Plenković ili Bernardić?

Plenki. Jer je s Hvara.

Rozga ili Severina?

Rozga

Prvi poljubac?

Davno zaboravljen….

Da osvojim na lotu…

Dao bi ljudima koji kopaju po kantama. Sebi bi kupio stan i kupio auto o kojem sanjam. Ništa drugo me ne zanima!

