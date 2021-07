Mate Rimac podijelio je na Facebooku novost sa svog posla na kojoj su mu mnogi čestitali.

Mate Rimac pohvalio se novim poslovnim uspjehom na svom Facebook profilu nakon što je prošlog vikenda u Livnu imao veliko svadbeno slavlje sa suprugom Katarinom Lovrić.

"Kakav je ovo dan bio! Kakva mi je čast primiti takvu dobrodošlicu od tima Bugatti na povijesnom mjestu Molsheim. Posjet Molsheimu prvi put nakon objave bit će nešto što nikada neću zaboraviti. Ovo mjesto s Ateliêom, Châteauom i drugim zgradama oduzima dah i svi ljubitelji automobila ga moraju vidjeti", napisao je poduzetnik.

"To je mjesto gdje se neki od najuzbudljivijih, najljepših, moćnih i naprednih automobila proizvode više od 100 godina. 150 velikih majstora, tehničara i ostalog osoblja ovdje stvaraju umjetnička djela od automobila - bilo mi je zadovoljstvo upoznati mnoge od njih! Siguran sam da će biti vremena za razgovor sa svakim. Velika je odgovornost i čast voditi sljedeće poglavlje za ovu kultnu marku i mjesto. S odličnom momčadi - u Molsheimu, Wolfsburgu i Hrvatskoj, siguran sam da ćemo ispuniti sva očekivanja. Sljedećih nekoliko godina bit će vrlo uzbudljivo!", dodao je Rimac.

Mnogi su čestitali i poželjeli sreću Mati. "Koja si ti radost svima", "Ovo je meni još uvijek nevjerojatno", "Bravo", Svaka čast. Iznenadio si cijeli svijet", "Ovo je kao u snu", neki su od komentara.

No neke je začudila jedna stvar. "Pa zar ti nisi na godišnjem i medenom mjesecu?", upitala je jedna pratiteljica. "Još ne", odgovorio joj je poduzetnik.

Inače, Rimac i Katarina su prošlog vikenda imali veliko svadbeno slavlje u Livnu dok su se u svibnju vjenčali na intimnoj ceremoniji u Splitu i bilo je prisutno 30-ak gostiju.

Mate i njegova supruga skrivaju svoj privatni život od javnosti i rijetko ih se moglo vidjeti skupa, a ponekad bi poduzetnik podijelio pokoju fotografiju s njom na društvenim mrežama. Rimac je zaprosio dugogodišnju djevojku u srpnju prošle godine, čime se pohvalio na svom Facebooku.

U vezi su više od šest godina, no o svojoj velikoj ljubavi nikad nisu govorili u medijima niti su se ikada eksponirali. O privatnom životu našeg uspješnog poduzetnika zna se vrlo malo, no svima je jasno dao do znanja da je Katarina, koja je iz Livna i studirala je marketing u Zagrebu, njegova velika podrška.