Mary J. Blige, američka pjevačica nagrađena s devet Grammyja, autorica osam višestruko platinastih albuma koja je i dva puta bila nominirana za Oscara, dobila je svoju ploču na stazi slavnih Apollo Theatera.

Blige, nazivana kraljicom hip-hop soula, prodala je milijune albuma diljem svijeta, a počast ispred legendarne glazbene hale u njujorškoj četvrti Harlem dobila je u petak, prenosi agencija Reuters.

Pjevačica je tamo zahvalila svojim obožavateljima i najavila da će 25. lipnja izaći novi dokumentarac koji slavi 25. godina od izlaska njezinog drugog albuma "My Life".

R'n'B zvijezdi to je predstavljalo povratak kući – 1992. je slavu stekla upravo nastupom u glazbenoj emisiji "Showtime at the Apollo".

"To mi znači sve. Apollo je najvažnija stvar za našu kulturu afroameričkih umjetnika. Da nije bilo Apolla, ne bi imala šansu. Ljudi ne bi bili otkriveni", rekla je.

"„Ovo je bilo prvo mjesto gdje sam uspjela, prije Madison Square Gardena", dodala je Mary.

"Bez Apolla ne bi bilo otkrivanja Mary J. Blige“, zaključila je pjevačica koja je u siječnju ove godine proslavila svoj 50. rođendan, i to na plaži, odjevena u seski zlatni bikini kakav se ne bi usudile obući ni upola mlađe djevojke.

Na stazi slavnih glazbene hale Blige se pridružuje velikanima američke glazbe poput Arethe Franklin, Patti LaBelle, Elle Fitzgerald, Charlieja Parkera i Lionela Richieja.

(Hina)