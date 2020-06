Martina Vrbos se preselila u Beograd, gdje se udala za Bogoljuba Vidakovića i rodila dvoje djece, a na društvenim mrežama redovito objavljuje detalje svog obiteljskog života.

Domaća pjevačica Martina Vrbos od početaka svoje karijere drastično se mijenjala. Danas je gotovo neprepoznatljiva ako je pogledamo unazad 15 godina kada je započela karijeru, a već nekoliko godina posvetila se obiteljskom životu.

Martina se preselila u Beograd, gdje se udala za Bogoljuba Vidakovića i rodila dvoje djece, a na društvenim mrežama redovito objavljuje detalje svog obiteljskog života. Pjevačicu je proslavio njezin vrhunski glas, no pamtimo je po borbi s kilogramima te po brojnim upečatljivim izjavama. Surađivala je s brojnim glazbenim imenima, od Arsena Dedića do grupe Let 3.

Prije četiri godine ponovno je došla u centar pažnje i to zbog svoje linije. Srpski su mediji pisali kako je Martina smršavila 20 kilograma, povećala grudi te ispravila zube. Boju kose često mijenja iz crne u plavu, a vitku liniju na kojoj je naporno radila i dalje održava.