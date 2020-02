Nakon što se zadnjih nekoliko godina povukla iz javnog života te hrvatsku adresu sa svjetlima pozornice zamijenila onom stranom, prožetom obiteljskom atmosferom, poznata pjevačica Martina Vrbos ovoga petka, 14. veljače, povodom Dana zaljubljenih odlučila je bar na kratko ponovno uzeti mikrofon u ruke te pokazati sav raspon svog anđeoskog glasa.

Vijest kako Martina Vrbos ovog Valentinova nastupa u poznatoj zagrebačkoj kavani Johann Franck, odjeknula je brzo i strelovito, s obzirom na to da obožavatelji ove hrvatske pjevačice, kojoj je svojedobno uz riječi divljenja i zvijezda Adele na Twitteru pohvalila vokalne sposobnosti, strpljivo čekaju na njezin ponovni nastup u Zagrebu već punih sedam godina.

Nakon što se posljednjih nekoliko godina odlučila posvetiti obitelji, ponajviše svojim mališanima, djevojčici Mili i dječaku Kosti, čini se da je konačno stigao period velikog povratka talentirane Riječanke, koja je nedavno otkrila i kako su pripreme za novi album u punom jeku.

Naime, nakon što je prošloga tjedna otvorila Music Awards Ceremony u Beogradu te pobrala ovacije tamošnje publike, Dan zaljubljenih je odlučila provesti radno te ga posvetiti svojoj prvoj ljubavi – pjevanju, i to velikim koncertom u Zagrebu koji je posvećen apsolutnoj kraljici emocija, Whitney Houston, s obzirom da je Dan zaljubljenih nezamisliv bez njezinih bezvremenskih hitova poput "I will always love you“ , "Greatest love of all“ , "Run to you“ ili "I have nothing“, ali i da je ova glazbena diva prerano preminula u ovom periodu prije osam godina.

Kombinacija idiličnog ambijenta Johann Francka i Martine Vrbos, koja će utjeloviti duh apsolutne institucije za ljubav, čine ovaj koncert punim pogotkom i savršenom destinacijom ukoliko još niste odabrali romantičnu atmosferu u kojoj ćete ovoga vikenda slaviti ljubav u svim njezinim oblicima i varijantama.

Zato, pred vječnim romanticima je zajamčena večer emocija, uz jedan od najboljih vokala ovih prostora, te pratnju vrhunskog orkestra predvođenog Zvonimirom Radišićem, a najavljeni su i gosti iznenađenja.

Povedite svoju bolju polovicu, ili se konačno odvažite i pozovite na prvi date onoga o kome maštate, proslavite single life s frendicama, ili pak razveselite nekoga tko je izgubio vjeru u ljubav.

Povod ustvari nije ni važan, jer pred nama je noć emocija koja će rijetko koga ostaviti ravnodušnim.