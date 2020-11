Marta Fernandes na društvenim je mrežama komentirala sporni porezni dug svog supruga Juniora Fernandesa o kojem su se ovih dana raspisali neki mediji.

Supruga bivšeg igrača Dinama Juniora Fernandesa, 24-godišnja Marta Fernandes odlučila je javno prokomentirati vijest koju su neki mediji objavili da on Republici Hrvatskoj duguje 215 tisuća kuna poreza.

Ona je svoje objašnjenje odlučila dati na Instagramu, gdje je objavila poduži status u kojem se obraća predstavnicima medija i u kojem tvrdi kako je sve splet nezgodnih okolnosti.

"Dragi mediji, imam potrebu odgovoriti na objavljene članke o poreznim dugovanjima mog supruga Juniora Fernandesa. Moram priznati kako nas je oboje neugodno iznenadila neupućenost onih koji su pisali tekstove i cijelu priču vezanu za ovu tematiku. Vjerujem kako ponekad nije lako doći do svih informacija, no barem smo moj suprug i ja uvijek bili spremni odgovarati na sva pitanja o nama i našem životu.

Nažalost, ovoga puta nitko nas nije kontaktirao kako bismo možda objasnili situaciju i samim time spasili i vas i nas od neugodnosti. Dogodilo se da sam ja otputovala 20. 10. iz RH, a porez su nam pokušali uručiti 23. 10. Radi se o porezu na nekretninu koja je kupljena preko agencije za nekretnine. Mi smo vrlo rado htjeli platiti porez te je upravo i zbog toga Junior bio u RH preko ljeta i na Poreznoj, na kojoj su mu rekli kako je referentica zadužena za njegov slučaj na godišnjem odmoru te da će se vratiti za dva do tri tjedna.

Moj suprug je nogometaš koji ne igra u RH, ne igra čak niti na istom kontinentu, što je itekako javno poznato. Upravo zbog tog razloga on jednostavno nije u mogućnosti dolaziti u RH kako bi saznao je li netko odradio svoj posao napokon, posebno u ovo doba kada su putovanja maksimalno otežana. Nisam mogla ja preuzeti jer su inzistirali da on dođe osobno. Bez ikakvih upozorenja našli smo se na listi poreznih dužnika iako smo u nekoliko navrata tražili informaciju o iznosu koji je potrebno platiti te čak i osobno dolazili u Poreznu upravu kako bismo to riješili prije nego napustimo RH.

Nažalost, ovo je samo još jedan dokaz kako birokracija ne radi uvijek u skladu s propisima, već zbog svoje neorganiziranosti dovode ljude i obitelji u neugodne situacije. Ovo nije jedina nekretnina koju suprug i ja posjedujemo u RH, gdje planiramo i živjeti, te nam nikada nije palo na pamet izbjegavati svoje građanske obveze. Uostalom, kao što se i može vidjeti prema instituciji koja je i pustila ove liste van, mi nemamo nikakvih drugih dugovanja prema RH", napisala je Marta u statusu.

Marta i Junior vode luksuzni život, što ne kriju na društvenim mrežama i jedno drugome često poklanjanju skupe poklone. Ljetos je njihovu obiteljsku idilu uljepšalo rođenje drugog sina kojeg je Junior upoznao tek nedavno s obzirom na to da igra nogomet za klub Al Ittihad Kalba u Dubaiju, kamo je Marta stigla privatnim avionom iz Zagreba.

Par se vjenčao 2016. godine, prije dvije godine dobio je sinčića Matea, a Junior je poznat kao nekad najplaćeniji Dinamov nogometaš.