Marko Grubnić zaslužan je za novi imidž Igora Mešina u showu "Ples sa zvijezdama", a za DNEVNIK.HR otkrio zašto je baš na tu suradnju najponosniji.

Stilist Marko Grubnić već godinama brine o outfitima Maje Šuput i ne krije da mu je ona omiljena klijentica, a usto i jedna od najbližih prijateljica, no nedavno je dobio još jednog klijenta s kojim je prezadovoljan.

Radi se o glumcu i voditelju Igoru Mešinu koji sa Šuput vodi show "Ples sa zvijezdama", a upravo je Marko zaslužan za to što iz emisije u emisiju izgleda sve bolje, što su primijetili i gledatelji.

"Iskreno, od svih ljudi s kojima surađujem na projektu Ples sa zvijezdama najponosniji sam upravo na suradnju s Igorom. Jako mi je drago da ste i vi, kao i dragi gledatelji primijetili jednog novog Igora. Za mene je on bio najveći izazov u projektu, u pozitivnom smislu izazov... Godinama ga gledamo u ulozi voditelja u raznim showovima, uvijek je uz sebe imao muškog su voditelja, pa je čista klasika uglavnom bila opcija kada je odijevanje u pitanju", kazao je Grubnić za DNEVNIK.hr, pa je objasnio i zašto je smatrao da je baš sada bilo presudno malo unaprijediti njegov stil.

"Sada po prvi put kraj sebe ima voditeljicu, i to ne bilo koju voditeljicu, već Maju Šuput, a kada je Maja u pitanju ljudi su već navikli na pravi modni show kada se ona pojavi na TV-u. Niti Maja, a niti ja se nikada nismo štedjeli kada su kreacije u pitanju, tim više mi je bio izazov Igor. Htio sam ga odmaknuti od dosadašnje klasike u kojoj se pojavljivao, i jako, jako mi je bilo važno da su on i Maja skladni, da su zaista voditeljski par i vizualno. Kako se voditeljski nadopunjuju, misija mi je bila da se i modno, to jest vizualno nadopunjuju. I mislim da sam uspio u tome", ponosan je stilist.

A je li zadovoljstvo obostrano?

"Apsolutno da, vjeruje mi. Bar ja imam takav osjećaj. Ja zaista uvijek volim da su ljudi s kojima radim zadovoljni, uvijek pitam Igora kako je zadovoljan, kako se osjeća u određenoj kombinaciji, zaista mi je to važno. Ipak je to live emisija i ja zaista imam razumijevanja. Ali za sada kako mi je rekao - jako je zadovoljan, a meni je puno srce jer je upravo on bio taj na kome sam jako puno radio i prije samog početka showa kako bi mu odredio modni put (stil) u emisiji", govori Marko.

Svoju viziju uspio je ostvariti.

"Igoru klasika zaista najbolje stoji, ali malo smo 'poskupili' priču kako ja to volim žargonski reći, malo smo pomaknuli klasiku, dodali smo sakoe od pliša, s decentnim uzorcima, spojili smo hlače jedne boje s drugom bojom sakoa, imali smo čak na crnom smokingu i Chanel Camelliu broš što je sigurno presedan u stilu muškarca kao sto je Igor. Oprezno, jako promišljeno i korak po korak izgradili smo Igoru novi stil u kojem se on sjajno snašao... Naravno tek smo na pola sezone, stilskih iznenađenja imamo još puno, tako da dragim gledateljima mogu samo poručiti, pratite nas i dalje, gledajte nedjeljom u 20:15 jer osim sjajnog plesa očekuje vas još mnogo, mnogo dobrih Igorovih modnih izdanja", poručio je Grubnić.

