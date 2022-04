Igor Mešin otkrio nam je koja je tajna njegova novog imidža u showu "Ples sa zvijezdama", a priznao je i što misli o novoj kolegici Maji Šuput.

Glumac Igor Mešin voditelj je showa "Ples sa zvijezdama", u kojem izgleda bolje nego ikad, a to su primijetili i gledatelji.

Sa svih strana stižu komplimenti na njegov račun, a evo što on kaže na to:

"Nisam baš korisnik društvenih mreža, pa nisam naišao na takve komentare, ali naravno da mi je drago. Nema neke posebne tajne. Trudim se živjeti u skladu sa svojim godinama, a tu je i ekipa ljudi koja se brine da nedjeljom što bolje izgledam. Naravno, i Maja mi uljepšava svaki kadar", ispričao je Igor za DNEVNIK.HR.

Njegov tajni adut je i stilist Marko Grubnić, a Mešin ne krije koliko je zadovoljan njihovom prvom suradnjom.



"Marko i ja prvi put surađujemo i prezadovoljan sam. Izvukao me malo iz onih klasičnih odijela i jako se dobro osjećam u onome što nosim, a to mi je najbitnije", ističe Igor.



Poput svojih kolegica iz showa, i on ima cijeli tim koji se brine o njegovoj frizuri, šminki i svemu što je potrebno da bi pred kamerama izgledao najbolje moguće.

"Svi imamo cijeli tim ljudi koji se brine o svima nama. Sve mora štimati, ali ja nekako najviše vremena provedem na stolcu svog frizera Mije", kaže Mešin.



A kako supruga komentira njegova uglađena izdanja iz emisije u emisiju?

"Već dosta dugo ne komentira previše moj izgled, ali mislim da je ovim izdanjem zadovoljna. Zna da sam ja apsolutni modni neznalica i da netko od mene mora napraviti čovjeka", priznaje.



Ovo mu je prvi put da nešto vodi s Majom Šuput, a za svoju kolegicu ima samo riječi hvale.

"Mislim da Maja i ja funkcioniramo odlično. Barem se ja tako osjećam. Ona je neizmjerno multitalentirana osoba i izvanredno se snašla u ovome što radi. Uz nju se osjećam sigurno i opušteno. A kao kolege, pa i prijatelji, funkcioniramo već dosta dugo. Nije nam ovo prvi projekt koji radimo zajedno iako smo sad u drugačijim ulogama", govori Igor.

Ispričao nam je i kakva je atmosfera među ekipom iz showa kada se kamere ugase.

"Ta nedjelja je dosta užurbana i nema previše slobodnog vremena. Od jutra kreću probe i pripreme sve do navečer, kad je kulminacija. No cijelo to vrijeme atmosfera je odlična i svi se odlično zabavljamo. Možda su zvijezde i mentori u malo većem stresu, ali to ne pokazuju", kaže.



Iako smo ga dosad gledali u raznim showovima Nove TV, ovo mu je prvi put da sudjeluje u Plesu sa zvijezdama, pa nas je zanimalo i kako mu se sviđa novo iskustvo i razmišlja li možda o tome da se u nekoj od neradnih sezona okuša kao natjecatelj.

"Jako se dobro osjećam i uživam u ovome što radim. No kao natjecatelj se baš i ne vidim u budućnosti. Plesanje ne spada baš u moju comfort zonu i kad god sam morao plesati, bio mi je to izuzetan stres. Koliko god mogu, klonim se toga", iskren je Mešin.

