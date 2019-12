Simpatični Marko Antolković bio je prvi ovogodišnji natjecatelj u Supertalentu koji je osvojio zlatni gumb što mu je osiguralo direktan prolaz u polufinale, u kojem je ponovno oduševio svojim talentom.

Nasmijani i simpatični 20-godišnjak iz Lonjica između Vrbovca i Dugog Sela, Marko Antolković, zapalio je pozornicu Supertalenta i osvojio prvi zlatni gumb ove godine, a dala mu ga je u audicijskoj emisiji Martina Tomčić.

Marko trenutačno studira pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a uz pjevanje voli raditi slastice, aktivan je i u svom mjestu, u kojem sa svojom djevojkom radi na promicanju kulture. Njegov neobični talent zbog kojeg dok pjeva zvuči kao žena, iznenadio je mnoge, ali ne i njegovu djevojku Nikolinu, koja je itekako svjesna darovitosti svog dečka.

''Ljudi kad vide Marka ne očekuju da ima taj talent i uvijek se iznenade, uglavnom pozitivno. Ona mi čak nekad pomaže i previše. Nekad toliko želi biti uz mene da stvarno ne znam... Mislim, moji roditelji su mi ogromna podrška, ali im stvarno dobro konkurira, uvijek je uz mene, uvijek me tjera na više i bolje'', rekla nam je.

Da je iznenadio publiku, pokazali su mu tako što su svi ustali i vrištali kako bi mu pokazali koliko ih je zadivio.

''Jedino čega se sjećam jest to da je Maja rekla 'ti si lud' i da je onda Martina rekla da je to pozitivan komentar. Rijetki su oni koji mogu pjevati kao žensko, a muški su. I specifičnost je u tome da svi koji su me dosad čuli kažu da je moja boja drugačija od drugih kontratenora, da je moja boja puno toplija i pristupačnija i da me je lakše slušati'', objašnjava. Njegov je talent s nogu oborio čak i Davora Bilmana.

Svoju strast prema glazbi Marko je osjetio još kao dječak, u drugom razredu osnovne škole i odmah je postalo jasno da će radije stajati na pozornicama i pjevati nego trčati za nogometnom loptom.

''U drugom osnovne mene su moji roditelji poticali da upišem neku aktivnost, htjeli su nogomet da skinem kile. I ja ne znam apsolutno otkud meni ideja za glazbenom školom. Nitko od mojih nije glazbeno obrazovan niti se bavi glazbom, i otkud to meni, ja stvarno pojma nemam. Prva mi je želja bio klavir, no nije bilo mjesta u glazbenoj školi u Vrbovcu, pa sam upisao klarinet ne znajući uopće što je klarinet. Svirao sam ga šest godina, a nakon toga sam završio u srednjoj glazbenoj školi na smjeru pjevanje", otkrio nam je Marko.

Zatim je sve poprimilo još ozbiljniji ton.

"Ja sam normalno pjevao kao tenor i došao sam na Dane otvorenih vrata na Muzičkoj akademiji i jedna profesorica kod koje sam bio pitala me zbog jednog tona u jednoj skladbi jesam li ikad probao pjevati kao kontratenor, ja kažem: 'Pa, službeno nisam, ali stalno nekaj kreštim cimerima u sobi''', kaže.

U rujnu ove godine Marko je postao i internetska senzacija kada je snimljen kako pjeva uz pratnju svoje djevojke Nikoline na zagrebačkom Glavnom kolodvoru. Snimka Marka kako pjeva popularnu pjesmu "You Raise Me Up", i to u maniri opernog pjevača postala je viralni hit te pokupila mnoge pozitivne komentare na društvenim mrežama.

Motiv za prijavu u Supertalent Marku je prvenstveno bio taj što je htio sam sebe promovirati - a to mu je itekako uspjelo.

Zbog izgradnje karijere često je na putu, a vodi i tri zbora u svojoj župi. Osim njegove obitelji, Marku veliku potporu pruža i djevojka Nikolina, koja se također bavi glazbom.

"Ona je sama naučila svirati gitaru, pjeva u jednom zboru koji ja vodim i velika mi je podrška", pomalo tajanstveno otkrio nam je Marko.

"Apsolutno neočekivano! Stvarno sam se prijavio bez nekakvih očekivanja i nisam nikome rekao jer me cijela rodbina već deset godina nagovara da se prijavim. No nisam se osjećao spremnim i smatrao da to trebam napraviti. Sve dosad, sada sam osjetio da je moj trenutak. Taj dan na snimanju bio sam totalno odsječen, a inače nemam neku tremu. Ali tada nisam uopće znao da postojim, ne sjećam se komentara, ničega! Imao sam čudan osjećaj koji prije nikada nisam iskusio", priznao je Marko nakon audicijske emisije koja ga je lansirala u daljnje natjecanje.

Sada je pak u polufinalu Marko opet pokazao što zna i blago rečeno oduševio žiri i publiku koja je odmah po završetku nastupa počela glasno skandirati njegovo ime u studiju.

"Nije mi bilo teško", poručio je Marko, a prva ga je komentirala Martina. "Ovo je takva svjetska senzacija koju ima hrvatski Supertalent. Ovo je nešto zbog čega će Supertalent global goriti. Markov talent je svjetskih razmjera, za njega ne postoji u svijetu definicija trenutno. Ja mislim da je Supertalent samo mala odskočna daska za ono što slijedi u tvom životu. Hvala ti što i mi možemo sudjelovati u tome", poručila mu je.

"Svi smo iščekivali ovaj nastup. Na audiciji si nas šokirao, a sad ideš još dalje. Jasno mi je zašto je Martina stisnula zlatni gumb i ne vidim što bi te moglo spriječiti da te vidimo u finalu", poručio mu je Janko.

"Imam samo jednu riječ za tvoj nastup - čudesno", poručio mu je Bilman, dok je Maja također komentirala kako ga definitivno vidi u finalu.

