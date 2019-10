Za sve one koji dosad još nisu čuli za Lonjicu, sigurni smo kako je prošli vikend to promijenio. Naš sljedeći sugovornik radi na promicanju kulture tog malog mjesta između Vrbovca i Dugog Sela, a ako je suditi prema pozornosti koju je dobio na Supertalentu - to mu ide zaista dobro.

Marko Antolković, dobitnik zlatnog gumba u prvoj epizodi Supertalenta, dolazi iz Lonjice i ima 20 godina. Trenutačno studira pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Uz pjevanje, Marko voli raditi slastice, a aktivan je i u svom mjestu, u kojem sa svojom djevojkom radi na promicanju kulture. I to, očito, jako dobro jer je publici u studiju i pred malim ekranima priuštio pravo iznenađenje.

Red smijeha, red zabave, a zatim je uslijedilo iznenađenje za sve prisutne. Nitko nije mogao vjerovati što čuje.

Jedina osoba koja nije imala upitnike iznad glave bila je, čini se, Markova djevojka Nikolina.

''Ljudi kad vide Marka ne očekuju da ima taj talent i uvijek se iznenade, uglavnom pozitivno. Ona mi čak nekad pomaže i previše. Nekad toliko želi biti uz mene da stvarno ne znam... Mislim, moji roditelji su mi ogromna podrška, ali im stvarno dobro konkurira, uvijek je uz mene, uvijek me tjera na više i bolje'', rekla nam je.

Da je iznenadio publiku, pokazali su mu tako što su svi ustali i vrištali kako bi mu pokazali koliko ih je zadivio.

''Jedino čega se sjećam je to da je Maja rekla 'ti si lud' i da je onda Martina rekla da je to pozitivan komentar. Rijetki su oni koji mogu pjevati kao žensko, a muški su. I specifičnost je u tome da svi koji su me dosad čuli kažu da je moja boja drugačija od drugih kontratenora, da je moja boja puno toplija i pristupačnija i da me je lakše slušati'', objašnjava. Njegov je talent s nogu oborio čak i Bilmana.

Zlatni gumb ovog puta bio je Martinin. Prva emisija i prvi Zlatni gumb.

''Naravno da sam ponosan. Tko ne bi bio? Znam da inače na Supertalentu ljudi baš ne vole pjevače, ali sam se odlučio prijaviti jer mislim da je to dobra promocija. Nema emocija koje nisu prošle kroz mene. Ja se tog dana uopće ne sjećam... Ne sjećam se komentara žirija, ništa, skroz sam bio odsječen'', prisjeća se.

Mešin i Frano došli su do njega na pozornicu da mu čestitaju.

''Bilo mi je presmiješno, vidim da netko doletava do mene, ali nisam vidio tko jer su letjeli konfeti posvuda. Mislio sam da je Nikolina, a kad ono Frano i Igor, to mi je bilo presmiješno, baš su bili dragi. Bilo bi mi drago da je bilo tko stisnuo taj zlatni gumb, ali mi je stvarno dodatni kompliment da je to bila Martina jer ipak je ona za pjevanje tamo. Prva pomisao mi je bila - Marko, nemoj se baciti i raditi anđela. Zato što mi je to oduvijek bila fora, pa sam si rekao da to nije dobra ideja'', šali se.

No glazba je, kad je Marko u pitanju, uvijek dobra ideja.

''U drugom osnovne mene su moji roditelji poticali da upišem neku aktivnost, htjeli su nogomet da skinem kile. I ja ne znam apsolutno otkud meni ideja za glazbenom školom. Nitko od mojih nije glazbeno obrazovan niti se bavi glazbom, i otkud to meni, ja stvarno pojma nemam. Ja sam normalno pjevao kao tenor i došao sam na Dane otvorenih vrata na Muzičkoj akademiji i jedna profesorica kod koje sam bio pitala me zbog jednog tona u jednoj skladbi jesam li ikad probao pjevati kao kontratenor, ja kažem: 'Pa službeno nisam, ali stalno nekaj kreštim cimerima u sobi''', kaže.

