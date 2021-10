Mark Bagarić osvojio je srca gledatelja, ne samo glasom, nego i skromnošću i iskrenošću. Ovaj 27-godišnjak svojom je pojavom potpuno preuzeo pozornicu Supertalenta, a zbog njegova glasa Martina Tomčić je izjavila da se malčice zaljubila. Rekacije i dalje pristižu, a Mark ne odustaje od svojih snova i vjeruje da je ovo njegov veliki početak.

Mark Bagarić je Jankov zlatni gumb i četvrti zlatni gumb u ovoj sezoni "Supertalenta", a kako je do njega došlo? Dosad je malo ljudi znalo kakav glas ima Mark, a sada znaju svi. Pjesmom "Crazy Love" Briana McKnighta i svojim glasom rastopio je i žiri i publiku.



"Neopisivo, naravno negdje si nervozan, to je uvijek dobro.

Sve nestane kao da sam u drugom svijetu, pozornica to je moj svijet. Neopisivo je teško to reći riječima", izjavio je Mark.



Mark osjeća kako je ovo tek početak njegova pjevačkog puta.



"Nikad nije kasno, ovo je samo početak i za ovo sam se borio", poručio je.



Već nekoliko puta se predstavio na natjecanjima talenata u Njemačkoj. Naime, Mark je rođen u Berlinu i ondje je živio do prije dvije godine. A onda je pala odluka o povratku u Hrvatsku.



"Jer su mi mama i tata u mirovini i ja sam rekao ajde dobro, ja ću s njima, nisu ni oni više u najmlađim godinama, tako da sam htio biti uz njih", otkrio je Mark.



Kaže da govori nekoliko jezika, među ostalima, njemački, engleski, španjolski i francuski. Najveća inspiracija u životu mu je glazba, a obožavana razbribriga nogomet.



"Ne treniram u klubu, treniram za sebe. Tako da sam svaki dan i sportski tip", kaže svestrani Mark.

Na život u Zagrebu, gotovo odmah se naviknuo, kaže, a ono što bi srce još više upotpunilo jest ljubav. Mark je u svemu potpuno iskren.



"Meni je već 27 godina, zamislite kako je meni kad ćaća i mater kažu stalno - a boga ti, gdje ti je cura? Moraš se ženiti ovo, ono tako da to mi je cilj. Imati curu, ozbiljnu vezu, stvarati obitelj, jer to je najljepše što postoji, biti u braku i biti tata", smatra Mark.



Važno mjestu u njegovu životu ima i vjera.



"Pogotovo vjera, ona mi daje snagu, motivaciju, obitelj pogotovo. Ja uvijek kažem, bez obitelji ne bih bio onaj Mark koji jesam sada, zato sam zahvalan", priznao je.



Vjera s kojom će ponovno na pozornicu u polufinalu. Sprema itekako dobru stvar, kaže. A za kraj poručuje samo jedno - neće samo Mišo Kovač biti upamćen po podignutom prstu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.