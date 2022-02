Mario Roth na Instagramu često dijeli svoje fotografije na kojima nema majicu, koje njegove brojne obožavateljice dočekuju s posebnim veseljem.

Pjevač grupe Vigor, 40-godišnji Mario Roth, slovi kao miljenik ženske publike i zna kako obradovati svoje brojne obožavateljice.

Mario se na svojem Instagramu često hvali isklesanim tijelom, a sada je još jednom u nizu fotografija na kojima ne nosi majicu izazvao pravu pomutnju na društvenoj mreži.

"Kava ne postavlja pitanja. Kava razumije. Pogotovo ova prva jutarnja", napisao je uz fotku na kojoj ispija kavu odjeven samo u donji dio pidžame.

"Divni Mario", "Zgodan", "Slika je top", nizali su se komplimenti uz brojne emojije vatre, srca i zaljubljene smajliće.

Njegove razgolićene fotke obožavateljice dočekuju s posebnim veseljem i svakom izazove iste reakcije, a još ih možete pogledati u našoj galeriji.

Mario je osvojio simpatije publike i kao natjecatelj showa "Tvoje lice zvuči poznato", u kojem je 2017. završio na četvrtom mjestu, a prošle godine se vratio i u All stars sezonu, iako se nakon prvog sudjelovanja pribojavao jedne stvari.

"Moram biti iskren, pomislio sam da će brojka mojih obožavateljica opasti nakon showa s obzirom na žensku stranu koju sam morao pokazati. Mislio sam da će, kad me vide kao Danijelu Martinović ili Maju Šuput, reći kamo je nestao onaj muškarac", priznao je Roth za DNEVNIK.HR, no to se, očito, nije dogodilo.

Iza Marija je i jako teška godina, u kojoj je ostao bez dragog kolege iz grupe Vigor Žarka Marinovića Žare, a oprostio se i od svoje bake.

