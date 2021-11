Mario Roth na Instagramu je podijelio vijest da mu je umrla baka te se od nje oprostio prekrasnom pjesmicom.

Frontmen grupe Vigor, pjevač Mario Roth, na Instagramu je otkrio da mu je umrla baka.

Od nje se oprostio predivnom pjesmicom uz koju je objavio i bakinu sliku, a objavom je mnoge ganuo do suza.

"Lice tvoje još mi sije, oči tvoje zvijezde dvije. Osmjeh blagi pun radosti, moje bake iz mladosti. Ruke nježne poput svile, tvoje su mi bako bile. Grijalo me tvoje krilo, bako moja, moje milo. Svoju Ljubav si mi dala, i anđelom svojim zvala. Čuvala me i pazila, moja dobra vila ti si meni bila. Al' te bako više nema, uspomena još si samo. Otišla si među zvijezde, da si gore mi to znamo. Al' u srcu još si mome, i tješim se ja u tome. Uspomene na te žive, tako tople tako mile! Volim te mila moja bako. Počivaj u miru. Tvoj unuk Mario", napisao je pjevač.

U komentarima su mu mnogi izrazili sućut zbog gubitka i priznali da ih je rasplakao pjesmicom.

Inače, Roth je i nedavno pretrpio jedan veliki gubitak kada je od posljedica koronavirusa preminuo njegov prijatelj i kolega iz grupe Vigor, 52-godišnji Žarko Marinović Žare.

