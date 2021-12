Velika zvijezda 90-ih, pjevačica Marinella Ella Jantoš, za DNEVNIK.hr je podijelila svoje uspomene na preminulu kolegicu Davorku Ručević Kasandru.

Brojne kolege se opraštaju dirljivim riječima od Davorke Ručević Kasandre, a uspomene na kolegicu i veliku pjevačicu dance ere 90-ih godina za DNEVNIK.hr je podijelila i pjevačica Marinella Ella Jantoš.

"Što reći... Povukla se i umrla je kao prava diva. Pokušala sam doći do nje posljednjih godina kada smo počele pjevati 90-e Minea, Ivana Banfić i ja te sam uspjela nekako. No, međutim unatoč malo komunikacije u zadnje dvije godine ipak je bila dovoljno samozatajna. Je govorila o nekim problemima koji su se ticali direktno ponovnog izlaska, no ne bih voljela pričati previše o tome. Očigledno joj je bilo toliko stalo da nitko o tome ništa ne zna, da bi onda i ja voljela se držati toga te ispuniti njezinu želju", rekla je Ella za DNEVNIK.hr.

"Pamtit ću je po originalnosti, ekstragavantnosti i bila je dobra. Nismo bile prebliske frendice, ali kad god smo skupa nastupale, a to je bilo jako često, neminovno je da se ljudi druže međusobno i podupiru kao kolege. Jako mi je žao... Jako mi je žao zbog svega što joj se dogodilo i što nas je prerano napustila", rekla nam je pjevačica.

"Pitala sam se da li je bila svjesna koliko je bila obožavana među svojim fanovima. Mislim da nije imala taj osjećaj, jer i ja sam ga izgubila tijekom godina pa su se onda ljudi potrudili da mi taj osjećaj malo vrate", dodala je.

"Prva je otvorila dance eru i ostala je prva najekstravagantnija i najčudnija dama dancea", ispričala nam je Ella o svojoj kolegici.

Kasandra se proslavila 90-ih pjesmama "Nisi ti jedini na svijetu", "I've got a feelin'" i obradom pjesme "Sladoled" Jasenka Houre. Domaći mediji pisali su kako je živjela mirnim životom, a prije nekoliko godina je sama pjevačica otkrila da je imala izvanmateričnu trudnoću te izgubila voljenog muškarca. Preminula je 3. prosinca ove godine u 55. godini.

