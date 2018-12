Mirna Medaković i Jelena Perčin novopečene su mame, dok će Anita Dujić i Nataša Janjić to tek postati.

Nataša Janjić, Anita Dujić, Mirna Medaković, Marijana Mikulić, Jelena Perčin i Momčilo Otašević oduševljeni prirodnim i funkcionalnim proizvodima za djecu.



Majke se rađaju u isto vrijeme kada i dijete. Koja kolica izabrati, koji materijal posteljine je najbolji za osjetljivu kožu male bebe i koja ogradica omogućuje najbezbrižnije spavanje i bebe i mame te postoji li na jednom mjestu nešto što olakšava najteži posao s punim radnom vremenom?

Za odgovor na sva ta i ostala pitanja pobrinuo se Cutie Cloud koji je 2013. krenuo s proizvodnjom jedinstvenog dječjeg krevetića koji "raste" i koji se koristi od rođenja pa sve do školskih dana, a s vremenom se proširio i na ostale korisne proizvode potrebne mamama, bebama i djeci do školskih dana - kolica, hranilice, auto sjedalice, igračke, kolijevke, prematalice itd.

Danas za taj krevetić zna gotovo svaka mama u Hrvatskoj pa tako i novopečene mame Marijana Mikulić, Mirna Medaković, Jelena Perčin i suprug Momčilo Otašević, dok se poznate trudnice Nataša Janjić i Anita Dujić tek spremaju otkriti čari ovih prirodnih, funkcionalnih i kvalitetnih proizvoda.

Iako su neke od njih već ponosne mame, a neke će to tek postati, sve one posebno su se uredile za spomenuti event te pokazale koliko im ove uloge gode, jer izgledaju bolje no ikad.

U to se uvjerite sami u našoj galeriji.