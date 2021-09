Marijana Mikulić odgovorila je na oštre kritike putem društvenih mreža koje se tiču njezina 3-godišnjeg sina Jakova koji se bori s poteškoćama u razvoju.

Naša glumica Marijana Mikulić na svom profilu na Instagramu često dijeli trenutke svoje svakodnevice, pa tako priča i o poteškoćama u razvoju koje ima njezin najmlađi sin Jakov.

Marijana se sada odlučila osvrnuti na komentare onih pratitelja koji su se čudili i pitali zašto se maleni Jakov još uvijek vozi u kolicama, a "već" su mu tri godine.

"Nakon objave neki dan stižu poruke - kako to da se Jaki još hoće voziti u kolicima, pa zar se još vozi, zašto se još vozi? U šetnji je nedavno naišla pored nas starija gospođa koja je za ruku držala curicu dosta manju od Jakova i kaže "uh, vidi kako je ovaj dječak velik a još se vozi u kolicima". Tako svi mi komentiramo i zaključujemo po vlastitom iskustvu. A nemamo pojma kako komentar utječe na onog koga komentiramo/kome ga upućujemo. Mi smo proljetos prerasli triciklić i proslijedili ga, guralicu za bebe još davno, ljetos kišobran kolica. Aaali jako brzo smo se pokajali za kolica. Jer s Jakijem su šetnje postale... Nazovimo to - avanture! Odlazak na plac bez kolica završava u suzama - što njegovim što mojim - ta borba s rukama punim vrećica još tegliti i njega dok vrišti, svi gledaju.

Nemoguće je bez lizalica, bombona i sličnih utenzilija najjednostavnije rute prijeći ako ne idemo u smjeru koji on zamisli-bacanje, plač, vriska-jer ne zna reći što želi. A objasnit mu ne možemo. Tako da smo po hitnom postupku usred odmora uzeli nova kolica, jer je to ipak bolje rješenje od stalnog trpanja slatkišima. Jednostavnije dođemo od točke A do točke B, idemo do mjesta gdje se on može istrčati pa ga tamo pustimo, u korpu trpam namirnice, nemam teglenja ni njega ni stvari. I, eto, zato mi s tri godine još trebamo kolica, i trebat ćemo još neko vrijeme. Da pojednostavimo život i njemu i nama. Ne moramo uvijek sve zapitkivati, kometirati, dijeliti savjete, jer ne znamo kakve su borbe s druge strane i zašto se osoba ponaša kako se ponaša, zašto radi to što radi. Možemo nekad reći nešto lijepo, a ako nam se ne da, možemo i šutjeti. Možemo svoju pamet i savjete nekad zadržati za sebe. Sve super, sve pozitivo, al nemojte mi s "da sam ja ti", jer, maco, nisi", zaključila je glumica.

Njezinu objavu možete pogledati OVDJE.

Marijana inače redovito izvještava o zdravstvenom stanju sina Jakova za kojeg je ranije ove godine otkrila da ima poteškoće u razvoju, točnije dijagnoziran mu je nespecificirani poremećaj u razvoju govora i razumijevanja. Glumica i njezin suprug, umjesto da čekaju termin u državnoj instituciji s čime imaju loša iskustva, vode ga na privatne terapije igrom, a maleni Jakov zbog toga već napreduje i nedavno je samostalno progovorio čime ponosna mama pohvalila također na društvenim mrežama.