Helena Christensen već godinama ne priča javno o svom privatnom životu, a fotografi su je ovoga tjedna uhvatili u zagrljaju misterioznog muškarca.

Danska manekenka Helena Christensen svojom pojavom oduševljava i u 52. godini života, a uoči rođendana koji će proslaviti na Božić u javnosti su je uhvatili u društvu misterioznog muškarca.

Fotografi su je snimili u New Yorku kako se grli s muškarcem s kojim je, kako se čini, bila na spoju. Na sebi je imala crnu jaknu, stavila je zaštitnu masku preko lica, a kosu je svezala u visoki rep. Dobro raspoloženi par u ležernom je izdanju prošetao ulicama američke metropole, a još nije poznato je li Helena pronašla novu ljubav ili se radi o samo prijateljskim odnosima.

Christensen inače sina Mingusa Luciena Reedusa (21) ima iz veze s Normanom Reedusom, s kojim je bila od 1998. do 2003. godine. Prije njega bivša zvijezda Victoria's Secreta ljubila je frontmena INXS-a, Michaela Hutchencea. Prije nekoliko tjedana na njegovu godišnjicu smrti je na svom Instagramu objavila dirljivu posvetu. Bili su zajedno od 1991. do 1995. godine, dvije godine prije nego što si je on oduzeo život.