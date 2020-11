Michael Hutchence bio je poznat kao "divlji dečko rocka", a sa svojim bendom INXS osvojio je čitav svijet. Preminuo je u studenom 1997. godine u Sydneyju.

Neprežaljeni australski pjevač Michael Hutchence preminuo je 22. studenog 1997. godine, a tijekom karijere s bendom INXS privlačio je pažnju medija svojom glazbom, ali i privatnim životom.

Rođen u Sydneyju, Michael se često selio kao dijete zbog majčina posla. S obitelji je živio u Brisbaneu i Hong Kongu, gdje se profilirao kao vrstan plivač, no zbog teškog prijeloma ruke morao je odustati od te karijere. Zatim se počeo interesirati za poeziju, a kada je bio u srednjoj školi s obitelji se vratio u Sydney. Ondje se u školi sprijateljio s Andrewom Farrissom te su Michael, njegov brat i Andrew počeli zajedno svirati u garaži blizu kuće u kojoj su živjeli. Okupili su bend te su nekoliko puta promijenili ime dok nisu došli do naziva INXS. Prvi put su javno nastupili 1977. godine, a Michael je tada postao i frontmen benda.

Do sredine 1984. godine već su bili poznati bend s nekoliko nagrada u džepu, a "Never Tear Us Apart", "Need You Tonight" i "Dissapear" samo su neki od hitova kojima su osvojili svijet. Hutchence je imao i samostalnu karijeru uz bend, a bavio se i glumom. Stasom i glasom je osvojio publiku diljem svijeta, a na njega su najviše "padale" pripadnice ljepšeg spola.

Pjevaču ništa nije bilo strano, a mediji su ga jednom prilikom uhvatili kako konzumira drogu te se nije ni pokušao sakriti od njih. Odmah je dobio nadimak "divljeg dečka rocka", a počeli su ga povezivati s brojnim ljepoticama.

Kylie Minogue, Belinda Carlisle, Helena Christensen i Kym Wilson samo su neke od njih, a Christensen je jednom prilikom ispričala indicent koji su doživjeli kada su bili u izlasku. Hutchence je odbio maknuti se s ceste na kojoj je vozio taksi, nakon čega je taksist izašao iz vozila i napao ga. Udario ga je, a pjevač je pao na cestu i ozlijedio glavu. Nije htio odmah ići doktoru te je u bolnicu otišao nakon nekoliko dana. Zbog frakture lubanje je skoro potpuno izgubio osjet mirisa i okusa. Dva tjedna je bio u bolnici, a zbog ozljede je često padao u depresije te je imao problema s gnjevom. "Tijekom oporavka Hutchence je fizički nasrnuo na gotovo svakog člana benda INXS", ispričali su iz benda kasnije u intervjuima.

Najeksponiranija veza mu je ona s Kylie Minogue, pjevačicom koja je u to vrijeme također bila u usponu. Kylie je često u intervjuima spominjala svog bivšeg, a govorila je kako će on uvijek imati posebno mjesto u njezinu srcu. Sredinom 1990-ih godina Hutchence je započeo ljubavnu vezu s britanskom voditeljicom Paulom Yates koja je u to vrijeme bila u braku s Bobom Geldofom.

Mediji su se odmah počeli zanimati za njihovu aferu, a upoznali su se tijekom intervjua uživo, kada je Paula otvoreno flerovala sa slavnim pjevačem. Publika je odmah primijetila kako među njima postoji kemija, a ubrzo su postali par. Voditeljica je rodila njihovu kći Tiger Lily u lipnju 1996. godine, mjesec dana nakon što se rastala od Geldofa. Ipak, ljubavna sreća Paule i Michaela nije dugo potrajala.

U rujnu 1996. godine Paula i Michael su osvanuli na naslovnicama svjetskih tabloida jer su ih uhitili zbog sumnje da kod sebe imaju velike količine droge. Svi su već do onda znali da par uživa u brojnim opijatima. Policija ih nije zadržala, no to je već bio vrhunac njihovih problema.



Hutchence je s bendom INXS 1997. godine krenuo na promotivnu turneju novog albuma, a finale turneje održalo se upravo u njihovoj rodnoj Australiji. Tijekom turneje Paula se spremala posjetiti Michaela s njihovom kćeri i svojom ostalom djecom, no njezin bivši suprug poduzeo je pravne postupke kako do toga ne bi došlo. Smatrao je kako taj život nije dobar za toliko malenu djecu.

U rano jutro 22. studenog 1997. godine Michaela su pronašli mrtvog u njegovoj sobi u Ritz-Carlton hotelu u Sydjeyju. Imao je tek 37 godina, a glumica Kym Wilson zadnja je osoba koja ga je vidjela živog. Ispičala je kako je tulumarila s njim upravo u sobi u kojoj su pronašli njegovo tijelo. Sudeći po policijskim razgovorima s osobama bliskima pjevaču, posvađao se s Paulom Yates i Bobom Geldofom nekoliko sati prije smrti. Nakon svađe nazvao je i svoju bivšu djecojku Michele Bennett i zamolio je da mu dođe u posjet. Michele je tog jutra oko 10 sati bila pred njegovom sobom, no nitko se iz nje nije javio. Čistačica ga je pronašla mrtvog malo kasnije. Nekoliko mjeseci kasnije, mrtvozornik je izvješću istaknuo kako je Hutchence uzeo fatalnu količinu alkohola i droga.

Michaela Hutchencea pokopali su u Sydneyju, a lijes su nosili članovi grupe INXS i njegov mlađi brat Rhett. Nakon Michaelove smrti, INXS su nastavili snimati nove pjesme sve do 2012. godine.