Pjevačica Maja Šuput u srijedu je proslavila 42. rođendan, a na proslavi su bili brojni njezini bliski prijatelji.

Maja Šuput proslavila je svoj 42. rođendan, a detalje tuluma koji je priredila otkrila je na svojim pričama na Instagramu.

Naša popularna pjevačica u srijedu se pohvalila kako joj je sinčić Bloom prvi čestitao njezin veliki dan, no zatim je uslijedio tulum na kojem su se pojavili brojni njezini prijatelji.

Dobre zabave i sjajne atmosfere nije nedostajalo, a Šuput je bila vidno oduševljena raskošnim partijem koji je imala.

Pohvalila se i brojnim poklonima koje je dobila, a između ostalih su na tulumu bili njezin najbolji prijatelj Marko Grubnić, frizer Zvonimir Franić, vizažistica Lada Mitrašinović, Davor Grgin i brojni drugi.

"And just like that... Ponovno slavimo. Sretan rođendan draga Maja. Već dugo vremena smo više od prijatelja, mi smo obitelj", napisao je između ostalog Grubnić svojoj prijateljici u posveti na društvenim mrežama. Tulum se održao u jednom poznatom zagrebačkom restoranu.

A Maju od ove nedjelje gledamo u novoj sezoni showa "Supertalent", i ovog puta u ulozi članice žirija, u kojem će se uz nju naći i Martina Tomčić, Janko Popović Volarić te Davor Bilman.