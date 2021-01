Maja Šuput je u intervjuu za IN Magazin otkrila kakva joj se muška imena najviše sviđaju, nakon čega se ne stišavaju reakcije na njezin odabir.

Nakon što je otkrila kakvo bi ime voljela dati sinu, Maja Šuput je putem društvenih mreža počela dobivati i zanimljive prijedloge od kojih su neki stvarno kreativni.

Naime, Maja je u intervjuu za IN Magazin priznala da bi sinu voljela dati neko strano moćno ime, a nakon togu su počeli pristizati maštoviti prijedlozi.

"Šuput Šime, zar se ne rimuje", "Dušan", "Đorđe", "Princ Tatarinov", "Zašto mora biti hrvatsko ime? Nigdje veze.. Internacionalno najljepše, što kompliciranije i neobičnije", samo je dio komentara na društvenim mrežama.

"Strana imena. To čak nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže: "Nenad. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko, kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?'" izjavila je Maja u intervjuu.