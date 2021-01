Maja Šuput odbrojava dane do najsretnijeg trenutka u životu - onog kada će postati majka. U ekskluzivnom intervjuu za In Magazin otkrila nam je kakvo ime za dječaka dolazi u obzir, ali i da joj trudnoća prolazi u najboljem mogućem redu pa još više uživa u svakom trenutku. Je li sve spremno za dolazak malenog nasljednika pogledajte u našem videu.

Pjevačica Maja Šuput, koja blista u sedmom mjesecu trudnoće i jako se veseli majčinstvu, otkrila je kako se osjeća dok iščekuje dolazak svog prvog djeteta.

“Isto se osjećam, samo deblje, tj. šire, veće. Ne znam koji je pravi izraz. I dalje nisam pala u energiji, i dalje mi se ne spava. I dalje se probudim u pet ujutro i čekam potres. Klasika. Samo što za razliku od drugih ne smijem popiti ništa za smirenje“, ispričala je Maja.

Dodala je da bi si pomogla, ali ne smije. Pjevačici su se trudnički kilogrami rasporedili na trbuhu. “Hvala Bogu. Moram priznati da su meni svi govorili prije trudnoće: 'Ma joj, ti si tako mala i imat ćeš maleni trbuščić'. I sad svi koji me vide kažu: 'Opa, nisi tako mala'. Da, otišlo je sve u trbuh, a ruke i noge isto. Nek bude ovako kako je. Samo da sam ja poletna, pokretna i ne moram mirovati. I da ništa ne trese. Jer imam osjećaj da će mi se dijete roditi i umjesto mama i tata reći potres i korona“, rekla je Šuput.

Maja je otkrila je li turbo sretna zbog toga što očekuje sina ili joj je ipak malo žao što neće dobiti kćer. “Ne, ne, sad sam turbo sretna. Tri dana mi je trebalo da procesuiram u glavi da ću morati kupiti bagere, pištolje, kamione jer je toliko ljudi oko mene uvjeravalo me da će to biti mini Maja. Znaš kad ti svi pumpaju glavu, a Nenad je stalno govorio tatina kći, da bar bude curica. Nevjerojatno je kako ti ta informacija sjedne, totalno zaboraviš za svijet djevojčica, pogotovo kad kreneš uređivati i kupovati robu. Spremni smo za barabu“, istaknula je pjevačica.

Šuput je progovorila i o imenu za sina. Kaže kako nema ime, a otkrila je da li je sklonija domaćim, tradicionalnim imenima ili stranima. “Strana imena. To čak nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže Nenad. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?'“.

Pjevačica je pojasnila koliko je Nenad uključen u sve oko bebe i je li joj na raspolaganju od 0 do 24. “Ne može mi biti na dispoziciji jer ništa ne tražim. Ništa nisam tražila jer nije bilo potrebe. Mislim da može zapaliti svijeću na Kamenitim vratima. Nikad nisam ni rekla da nešto trebam. Evo, sad mi je u zadnje vrijeme počeo vezati cipele jer ne mogu se više prebaciti tu dolje. Nadam se da ćemo sljedeći prilog snimiti doma pa da mi dođete u, kako se to kaže, babinje“, zaključila je Maja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.