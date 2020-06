61-godišnju Madonnu u namjeri da izađe na ulice nije zaustavila ni ozljeda koljena zbog koje je od listopada prošle godine na štakama.

Kraljica popa ovoga je vikenda oduševila mnoge u Londonu kada se na štakama pojavila na prosvjedu. Legendarna Madonna pridružila se tisućama prosvjednika koji su odlučili dići glas zbog ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda.

61-godišnju pjevačicu u namjeri da izađe na ulice nije zaustavila ni ozljeda koljena zbog koje je od listopada prošle godine na štakama. Pokušala se sakriti iza velikih sunčanih naočala, no zapela je za oko mnogima koji su marširali ulicama Londona.

Njezini obožavatelji na Twitteru su istaknuli kako im je drago da je Madonna "uvijek na pravoj strani povijesti".

Madonna at the #BlackLivesMatter protest in Central London OMG pic.twitter.com/oCNizug7SG