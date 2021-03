Madison LeCroy navodno je glavni krivac za raskid zaruka Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza.

I dok obožavatelji još uvijek s nevjericom komentiraju vijest o iznenadnom prekidu veze i zaruka Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza, u javnost je procurila informacija tko bi mogao biti stvarni krivac tome.

Naime, prema pisanju stranih medija na vidjelo je izašla informacija da je starleta i reality zvijezda "Southern Charma" 31-godišnja Madison LeCroy navodno s Alexom prije nekoliko mjeseci potpisala ugovor o neotkrivanju podataka, poznat i kao ugovor o povjerljivosti. Njezina kolegica iz reality showa Shep Rose za US Weekly je otkrila taj podatak, sugerirajući pritom da je možda poduzeta neka vrsta kontrole počinjene štete.

"Znam da je potpisan taj ugovor, što zapravo ne mora ništa veliko značiti", izjavila je Shep.

Madison je inače sama prethodno bila priznala medijima da je razgovarala s Alexom, ali da se među njima ništa više od toga nije dogodilo i da je njihov odnos bio platonski. Dogodilo se to nakon emitiranja novih epizoda reality showa u kojem sudjeluje, a u kojem je optužena da je spavala s misterioznim bivšim bejzbol igračem, što je ujedno i Alex.

"Pokušala sam biti što tiša. Ne želim mu ništa loše, ni njegovoj obitelji. U svemu tome smo definitivno nevini. Nikada se nismo sreli, niti imali fizički kontakt. Samo smo poznanici i Alex sa mnom nikada nije varao Jennifer, fizički", izjavila je Madison tada za Page Six.

Jennifer i Alex su krajem prošlog mjeseca boravili u Dominikanskoj Republici gdje 51-godišnja Jennifer trenutačno radi na snimanju svog novog filma "Shotgun Wedding", a planirali su veliko vjenčanje koje su dva puta morali odgoditi zbog koronavirusa.

No, njima bliski izvor iz Miamija potvrdio je za Page Six da im je veza već neko vrijeme na klimavim nogama te da su prekinuli prije nekoliko dana, piše i Daily Mail.

"On je sada u Miamiju i sprema se za bejzbol sezonu, a ona snima film u Dominikanskoj republici", potvrdio je anonimni izvor.

Vijest o zarukama na Bahamima objavili 2019. godine, nakon dvije godine veze. Vjenčanje su odgađali već dva puta, a o pjevačica i glumica je o toj temi javno progovorila prije nekoliko mjeseci.

"Morali smo otkazati vjenčanje zbog korone i karantene. Zapravo smo to već dva put učinili, samo što ljudi to ne znaju", izjavila je Jennifer i otkrila da su nekoliko puta posjetili terapeuta i da je to pomoglo njihovoj vezi tijekom teškog razdobolja.