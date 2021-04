Lucija Lugomer je otkrila da joj je inbox pun nakon što je objavila fotografiju u tajicama u kojima se ističe jedan dio njezinog tijela.

Naša najpoznatija plus-size manekenka Lucija Lugomer (27) podijelila je fotografiju na kojima je nosila tajice, a kako je otkrila na Instagram storyju, nakon toga je dobila brojne poruke pratiteljica.

"Dakle, inbox mi je pun. Da, ovo je moja stražnjica i dobre smo si prijateljice. Ako će se trener složiti, možemo vam pokazati vježbe... A jeste lude sto na sat", napisala je Lucija uz screenshot svoje ranije objave.

Na njoj je u prvom planu njezina pozadina u crnim tajicama. Inače, Lugomer je nedavno Instagramu žestoko reagirala na izjavu glumice Nataše Janjić Medančić na jedno pitanje koje je dobila.

Naime, nakon što je glumicu netko od njezinih pratitelja na Instagramu ispod fotke upitao je li ponovno trudna, ona je odgovorila da je "samo debela", a njezin komentar je, čini se, baš zasmetao Lugomer koja joj je uputila oštre kritike u svojem Instagram storyju.

"Ne podržavam našu glumicu koja je na pitanje 'jesi ti opet trudna' izjavila da je 'debela', onako- ne! Ne šalji tu poruku", započela je manekenka svoj status.

"Time ne šalješ dobru poruku ni trudnicama ni bilo kojoj drugoj ženi, pogotovo onima koje pate, brinu i bore se protiv pitaj Boga kakvih borbi, a sigurna sam da su i te 'debele' žene u publici u kazalištu. Ne zanima me ako je cinizam ili štogod slično. Žene, ne. Ne radite to. Budite pozitivan uzor. Iskoristite svoju moć i svoj glas da pozitivno utječete jedna na drugu. Nije okej nekoga zvati 'mršavicom' ili 'debelom'. Jer nije i amen. Ovakvi komentari ostavljaju trajne posljedice. Ljudi hodaju iskompleksirani i istraumatizirani ovim svijetom. Prođeš pored njih u dućanu za početak. Ne zanima me ako je cinizam ili štogod slično. Žene, ne. Ne radite to. Budite pozitivan uzor. Iskoristite svoju moć i svoj glas da pozitivno utječete jedna na drugu. Nije okej nekoga zvati 'mršavicom' ili 'debelom'. Jer nije i amen. Ovakvi komentari ostavljaju trajne posljedice. Ljudi hodaju iskompleksirani i istraumatizirani ovim svijetom. Prođeš pored njih u dućanu za početak. Ljudi si oduzimaju život radi ovakvih izjava, je l' razumijete to?, je l' razumijete to?" naglasila je.

"Pa zar je tako teško biti podrška drugom čovjeku, a pogotovo žena ženi? Da se razumijemo, ne podržavam niti pitanje ' jesi li trudna' jer se to nikoga na pita tako javno, ali to mi je već pitanje osobne kulture", zaključila je Lugomer.