View this post on Instagram

Sine moj, dosla su neka jako, jako cudna vremena. Sam Bog zna da sam te rodila tjedna dana prije ovog kaosa i katastrofe. Prvo sam gledala kako brojke umrlih rastu iz dana u dan i gledas te zemlje svijeta kako se pridruzuju najcrnjim vijestima koje sam dozivjela do sada. Danas, svega par dana kasnije, gledam te slike iz Petrove bolnice i ostale bolesnike koji su zavrsili na ovoj hladnoci vani i ne mogu niti zamisliti kako je tim ljudima, ljudima koji su zbog stete ostali bez krova nad glavom i pitaju se gdje ce prenociti. Ta mala djecica koja nicega nisu svjesna. Tim mama i tatama kojima ovo treba biti najljepse iskustvo u zivotu i njihovi najbitniji dani u zivotu dok one promrzle u papucama stoje vani i pitaju se sto sada?! I pitam se pitam, kada smo dosli do ovoga? Kada je svijet poprimio ovu crnu tocku u Svemiru? Kada smo se to tako opustili? I shvatim da je opet majka priroda ta koja nas povezuje i razdvaja. Sine moj, o ovome ces jednoga dana citati iz skolskih knjiga. O ovome cu ti pricati i suze mi teku niz lice kada shvatim da ce mi se i tada jednako ovako stegnuti oko srca kada cu ti pricati da si rodjen svega tjedan dana prije potpune katastrofe. Moje dijete je malo, ono nista ne razumije osim onoga gdje su mama i tata. Sigurnost. Necije dijete sada, u ovom trenu spasava tudje zivote i opet se pitam hoce li ikada moci izbrisati ove prizore iz glave prije nego sto postanu TRAUMA. Znaj da smo SVI ispod ovog neba JEDNAKI! Razlikujemo se po znanju, iskustvu i karakteru. Materijalno u potpunosti nema nikakve veze s tim!!! Necu te uciti gledanjem kroz ruzicaste naocale jer ni sama ne vjerujem u te price ali cu te uciti, ako mi Bog dopusti, da postujes druge, da je svaki dan blagoslov i da je ljubav najljepsa ‘stvar’ na svijetu. Putuj pticice moja i bez obzira na sve vjeruj da je zivot lijep. Jer je. Samo nekada na to zaboravimo zbog drugih, zbog obaveza, zbog ocekivanja, zbog straha i problema. Vjeruj u bolje sutra jer ono postoji. Znaj da si ti vladar vlastitih misli i nedaj da te itko ikada uvjeri u drugacije.