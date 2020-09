Lu Jakelić u intervjuu uoči novih epizoda šeste sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" otkrila nam je najdraže anegdote sa snimanja te koliko je bilo teško utjeloviti Josipu Lisac.

Domaća kantautorica Lu Jakelić uskoro će se s kolegama vratiti na male ekrane u sklopu showa "Tvoje lice zvuči poznato", a gledatelji s nestrpljenjem očekuju zanimljive transformacije. Djevojka koja je inače nedavno proslavila 27. rođendan u intervjuu nam je otkrila koje su joj najdraže anegdote sa snimanja, koga bi željela utjeloviti, a ispričala je i detalje svog albuma prvijenca.

"Najdraža anegdota dosad u showu mi je definitivno utjelovljenje Josipe Lisac, odnosno proces u kojem kažem da me ona opsjednula taj dan. Konkretno, u šminci koja je potrajala jedno osam sati. U pripremanju fizičke Josipe Lisac ja sam se ponašala kao diva, cijeli dan sam pričala kao ona i ono što mi je najčudnije, imala sam njezin brz humor i karakter, koji mislim da je u glumi najteže dobiti", ispričala nam je Lu te je komentirala kako je Josipu bilo jako zahtjevno utjeloviti.

"Josipu je bilo zahtjevno utjeloviti, ali ne toliko koliko sam mislila. S obzirom na to da imamo dublju i sličnu boju glasa i afektiranje, to mi je bilo blisko. Malo je teže i zahtjevnije bilo dobiti njezine pokrete koji nisu kontrolirani i koji nisu koreografski jer to, naravno, sve ide u njenu personu. Dosta sam proučavala njezine glazbene videe i scenske nastupe uživo i nekako se više igrala sa svime. Josipa nije reagirala na moj nastup, ali je reagirala na moju autorsku glazbu, što mi je možda još i veći kompliment", priča nam simpatična Lu, , koja nam je otkrila i kojeg je izvođača priželjkivala utjeloviti na TLZP pozornici.

"Od samog početka me privlačila misao da bi mi gljiva mogla podariti ulogu jedne i jedine Severine. Zašto? Zato što godinama nasmijavam prijatelje i obitelj njezinom vokalnom imitacijom i mislim da sam joj se zaista približila. Sviđa mi se i njezin scenski nastup te mislim da bih mogla dobro utjeloviti tako jednu ženu koja se bavi i performingom, samo što je njezina karizma do krova i ne znam koliko se to može izvježbati", kaže Lu. Ističe kako joj je dosad najteža uloga bila ona Dr. Albana jer je osim promjene samog izgleda, to bila i njezina prva muška uloga.

Od ostalih nastupa kolega najviše joj je u sjećanju ostala preobrazba Nede Parmać u Terezu Kesoviju. "Zbog igre svjetla i njezina vokalnog umijeća na pozornici u nekim sam trenucima zaista mislila da gledam u pravu Terezu", komentirala je Jakelić.

Osvrnula se i na svoju samostalnu karijeru i album "Sve o čemu sam šutjela". "Na albumu sam zapravo fizički radila vrlo kratko, ali misaono dugo. Pjesme su napisane tijekom nekoliko mjeseci te producirane, no one završne dodire odrađivali smo puno duže. Isto tako, zanimljivo je da smo album snimali 10 dana u jednoj šumi u mjestu u kojem je rođena moja mama. Družili smo se, uživali u prirodi i mislim da je to produkt same uspješnosti jer mislim da je album zaista rađen na način na koji je trebao biti. Nije bilo biranja singlova, nije bilo isprobavanja, to je jedna u potpunosti ispričana moja priča", kaže Lu te ističe da nije očekivala takve reakcije publike.

"Ponekad mi bude jako teško jer je jako malo mladih ljudi koji se odvaže napraviti cijeli album i ispričati svoje priče, a zaista je malo komercijalnih kantautorica i kantautora te rijetko s kime mogu razgovarati o čitavom tom procesu koji je težak i zahtjevan", kaže kantautorica, koja između svojih 12 pjesama s albuma ne može odabrati onu najdražu, već se ta situacija mijenja periodički.

"Glazba je oduvijek unutar mene. Ja glazbu živim svaki dan, jednako intenzivno i promišljam o njoj svakodnevno. Ima dana kada sam po 15 sati u studiju, a ima i dana kada sam samo dva sata. Uvijek radim glazbu i radim na tome da budem bolja glazbenica. Trenutak kada je sve krenulo ozbiljno bio je onda kada sam zaista odlučila objaviti album i kroz njega ispričati svoju priču, za koju sam htjela da ju ljudi čuju", zaključila je Lu. najveća podrška u životu su joj njezini fanovi, tj. pratitelji koji su tu od njezinih prvih objava i prvih pjesama.

Lu Jakelić je skupa s Nedom Parmać, Sinišom Ružićem, Marijem Valentićem, Marinom Orsag, Lanom Klingor, Markom Braićem i Fabijanom Pavlom Medvešekom uskoro ponovno pokušati osvojiti žiri. U žiriju showa "Tvoje lice zvuči poznato" sjede Nives Celzijus, Indira Levak, Goran Navojec i Igor Mešin, a voditeljski tandem Frano Ridjan i Maja Šuput uskoro će ponovno uveseljavati publiku svojim voditeljskim vještinama.

Nova doza zabave u novim nastavcima showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' očekuje vas uskoro na Novoj TV!