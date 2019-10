Lorenzo Guslandi, natjecatelj sedme sezone Supertalenta, rola, putuje svijetom i snima zabavne videouratke.

22-godišnji Lorenzo Guslandi pravi je šarmer, kako i priliči jednom Talijanu.

Lorenzo je roler iz Monze koji iza sebe ima brojna postignuća, a svoj talent je predstavio u trećoj emisiji sedme sezone Supertalenta. Osvojio je talijansko prvenstvo u rolanju, prvak je Europe, ali i svijeta. Lorenzo je počeo rolati sa 7 godina, studira komunikacije u 20-ak kilometara udaljenom Milanu, a u slobodno vrijeme putuje po svijetu i snima vlogove.

Simpatični i talentirani Talijan na Instagramu zasad ima nešto manje od 9000 ljudi, a njegovi videouradci su fantastični.

"Svaki dan treniram bez obzira na obveze. Po ljeti je lakše jer prethodno riješim ispite pa imam vremena za treniranje i natjecanja koja su uglavnom u ljetnim mjesecima. Profesori znaju čime se bavim i neki me podržavaju, dok je druge briga. Ovisi od profesora do profesora", još nam je na audicijima otkrio Lorenzo.

Slobodnog vremena gotovo da i nema, a Hrvatsku je posjetio prvi put sa željom da taj sport popularizira i ispred domaće publike. Zagreb ga je oduševio.

"Sigurno da u Hrvatskoj postoje oni koji profesionalno rolaju, no ja ne poznam nikoga, pa se nadam da će se to promijeniti", poručuje, a u Italiji je već nastupio u jednom talent showu u kojem je s prijateljem dogurao do finala, no u osvajanju titule najtalenta spriječio ih je put na veliko natjecanje u Bangkok zbog kojeg nisu stigli ispuniti svoje obveze.

"Kod kuće nisam zvijezda u javnosti, ali itekako znaju za mene u svijetu mog sporta. Imam dijabetes i zato želim dodatno promovirati svoj talent kako bih svima pokazao da se sve može. To me samo tjera da budem još bolji", odlučno poručuje Lorenzo te otkriva da trenutačno nema djevojku.

