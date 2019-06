21-godišnji Lorenzo Guslandi u Hrvatsku je stigao prvi put pokazati svoj talent.

Ove jeseni na Novu TV stiže nova, uzbudljiva sezona popularnog showa "Supertalent".

U tijeku su audicije na kojima će dobro vam poznati četveročlani žiri, sastavljen od Maje Šuput, Davora Bilmana, Janka Popovića Volarića i Martine Tomčić, odlučiti koga ćemo gledati u polufinalu.

A među prijavljenim kandidatima je i 21-godišnji Talijan Lorenzo Guslandi, svjetski prvak u rolanju, s kojim smo popričali o tome kada je prepoznao svoj talent, čime se još bavi u životu, sviđaju li mu se Hrvatice te ima li djevojku, jer činjenica jest kako će simpatični ovisnik o adrenalinu pokupiti brojne simpatije.

Lorenzo živi u Monsi, 20-ak kilometara od Milana u kojem studira, a specijalizirao se za foto i video produkciju koja mu odlično ide uz adrenalinski hobi. Naime, roler zahvaljujući znanju i vještinama iz ovog područja ima vrlo atraktivan Instagram profil s videima koje snima svugdje gdje putuje, a broj njegovih obožavatelja povećava se iz dana u dan. Zasad ih je nešto manje od 8000 na Instagramu.

Slobodnog vremena zato gotovo i da nema, no priznaje kako neki profesori sa Sveučilišta imaju itekako puno razumijevanja za njegova natjecanja, putovanja i slično te su njegovi veliki obožavatelji i potpora. "Svaki dan treniram bez obzira na obaveze. Po ljeti je lakše, jer prethodno riješim ispite pa imam vremena za treniranje i natjecanja koja su uglavnom u ljetnim mjesecima. Profesori znaju čime se baviti i neki me podržavaju, dok je druge briga. Ovisi od profesora do profesora", iskreno nam otkriva mladi i talentirani Talijan.

Rolanje je postalo njegova velika ljubav nakon što je uočio nekoliko klinaca iz svoje ulice kako to rade, no u početku je to bio "agresivniji" stil kojeg je s 11, 12 godina pretvorio u umjetnički i mirniji na nagovor roditelja.

U Hrvatsku je došao po prvi put na audiciju "Supertalenta" s jednom željom - da publici predstavi ovaj sport. "Sigurno da u Hrvatskoj postoje oni koji profesionalno rolaju, no osobno ne poznam nikoga, pa se nadam kako će se to promijeniti", poručuje, a Lorenzo je u Italiji već nastupio u jednom talent showu u kojem je s prijateljem dogurao do finala, no u osvajanju titule naj talenta spriječio ih je put na veliko natjecanje u Bangkok zbog kojeg nisu stigli ispuniti svoje obaveze.

"Kod kuće nisam zvijezda u javnosti, ali itekako znaju za mene u svijetu mog sporta. Imam dijabetes i zato želim dodatno promovirati svoj talent kako bi svima pokazao da se sve može. To me samo tjera da budem još bolji", odlučno poručuje te otkriva kako trenutno nema djevojku.

"Imam nekoliko prijateljica, ali nemam djevojku. Jednostavno trenutno nemam vremena niti interesa za djevojke, samo za sport. Došao sam ovdje kako bi se predstavio hrvatskoj publici, no ne bi se bunio da dođem do finala", iskreno priznaje.

Velika mu je želja proputovati Ameriku, no priznaje kako se osjeća jako ugodno u Zagrebu, iako ga nije uspio razgledati kako je htio zbog audicija. Ipak, stigao je na glavnom gradskom trgu malo odrolati i privući pažnju slučajnih prolaznika, a sve je zabilježio kamerom i objavio na društvenim mrežama.

Mi mu želimo puno sreće u nastavku natjecanja!