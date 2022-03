Ljudmila i Vladimir Putin u braku su bili 30 godina, a ona je jednom prilikom ispričala neobičan način na koji ju je zaprosio.

Ljudmila Putin jedina je žena koju je ruski predsjednik predstavio javnosti, no posljednjih godina ne zna se previše detalja o njezinu životu. Danas nije poznato je li Putin u braku i koliko točno djece ima, no svjetski su se mediji raspisali o onome što je Ljudmila ispričala prije nekoliko godina i njegovoj prosidbi.

Pred oltar su stali 1983. te su zajedno proveli 30 godina, a zajedno su javnosti obznanili da se rastaju 2013. Razvod je potvrđen i činjenicom da je Ljudmila uklonjena iz Putinove službene biografije na stranicama Kremlja, no njihove kćeri Marija i Katarina su ostale navedene.

Mirror prenosi kako je Ljudimila o njihovoj vezi imala što reći. U biografiji objavljenoj 2000. godine objavljeni su detalji o Putinu iz razgovora s njim, ali i njemu bliskim ljudima. Priznala je kako nije imala visoko mišljenje o onda "loše odjevenom muškarcu" kojeg je upoznala pred jednim kazalištem kada je bila na duplom spoju.

Ostali su u kontaktu, a Putin joj je dao svoj broj telefona, što je i onda bila velika rijetkost za njega, jer je bio opsjednut privatnošću. Nakon tri i pol godine veze kleknuo je, a Ljudmila je opisala bizaran način na koji je to učinio.

"Jedne smo noći sjedili u kuću i on je počeo pričati: "Dosad si već shvatila kakav sam čovjek. Općenito, znam da nisam baš lak". Bio je samokritičan i objasnio mi je da je inače šutljiv. Dodao je kako je jako riskantan za životnog partnera, a sve mu se činilo kako nabraja razloge zbog kojih bi trebali prekinuti. Komentirao je kako sam valjda odlučila u tri i pol godine kuda želim da ta veza krene. Rekla sam mu da jesam. "Ako je tome tako, onda želim da znaš kako te volim te predlažem da se vjenčamo", kazala je Ljudmila.

Odmah je pristala udati se za njega, a detalji njihova braka nikada nisu isplivali u javnost. Pretpostavljalo se kako su njihovu braku presudile Putinove ljubavnice koje je imao tijekom godina, no to nikada nije potvrđeno. Najpoznatija od njih je bivša ruska gimnastičarka i zlatna olimpijka Alina Kabajeva, s kojom je ruski predsjednik navodno započeo aferu dok je još bio u braku. O vezi Putina i Kabajeve prvi je pisao The Moskovsky Korrespondent u travnju 2008. godine, a brzo nakon toga časopis je misteriozno ugašen.

Snimka njihove izjave iz 2013. kada su objavili da se rastaju, također je svojevremeno bila metom brojnih komentara. Mnogi su primijetili kako je Ljudmila za vrijeme govora imala čudno držanje te je sve izgledalo kao da je sadržaj koji je rekla naučila. "Razvodimo se jer se rijetko viđamo. Napa djeca su odrasla i vode vlastite živote. Vladimir Vladimirovič je potpuno posvećen svome poslu, ja ne volim publicitet i zapravo svatko od nas vodi zaseban život", rekla je onda.

