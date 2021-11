Vinnie Jones je suprugu Tanyu upoznao kao dječak, a ona je 2019. godine izgubila bitku s teškom bolesti i preminula mu pred očima te je iza sebe ostavila nasljedstvo od 150 tisuća funti koje je sada pripalo udovcu.

Britanski glumac i umirovljeni nogometaš Vinnie Jones (56) prije malo više od dvije godine postao je udovac.

Njegova supruga i glumica Tanya Jones je u srpnju 2019., u dobi od 53 godine izgubila bitku s rakom i preminula u njihovu domu u Los Angelesu.

Tanya je ostavila nasljedstvo od 150 tisuća funti, a kako nije napisala oporuku, sve je pripalo Vinnieju kojemu je sud prije mjesec dana dodijelio pravo na ostavštinu, piše The Sun.

Vinnie, koji se nakon karijere nogometaša proslavio kao glumac u filmovima poput "Lopovi, ubojice i dvije nabijene puške", "Zdrpi i bježi" i "Nestali u 60 sekundi", poslije smrti voljene supruge napisao je knjigu "Lost Without You" u kojoj je progovorio o teškom gubitku.

U knjizi je otkrio i da je Tanyu upoznao kada mu je bilo samo 12 godina, a njoj 13. Vjenčali su se 1994., a Tanya je patila od niza zdravstvenih problema, te je u dobio od 21 godinu podvrgnuta transplantaciji srca.

Par je bio u braku 25 godina kada je preminula.

Prisjećajući se kobne večeri u njihovu holivudskom domu, Vinnie je tri mjeseca nakon njezine smrti za The Sunday Mirror rekao kako se probudio i čuo kašalj.

"Pročitao sam puno knjiga, ne želite ih čitati, ali radite to, i znao sam što taj kašalj znači", ispričao je.

Dodao je kako je odmah odjurio u sobu te pozvao pomoć dok se ona borila za dah oko 25 minuta. Tanyini roditelji, njezin brat i kći Kayley pridružili su se Vinnieju dok je medicinska sestra Tanyi davala morfij.

"Znali smo da je to kraj i mazili smo je", rekao je 54-godišnjak. "Ljubio sam je puno i govorio joj da je volim. Neprestano sam joj govorio: 'Volim te, volim te...'". Sve je bilo jako mirno, a zatim je disala sve tiše i odjednom je utihnula... Pogledao sam sestru i rekao: 'Otišla je?'... i to je bilo to", ispričao je glumac, a u intervjuu je otkrio i da od tada svaki dan plače za njom.

Prilikom jednog gostovanja u emisiji Piersa Morgana Vinnie je istaknuo da je njegova pokojna supruga Tanya bila savršena za njega i više se nikad neće ženiti.

